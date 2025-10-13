डीजीपी की बैठक, दिपावली और छठ के दौरान सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की
आगामी पर्व को लेकर डीजीपी ने सुरक्षा तैयारियों पर समीक्षा बैठक की.
Published : October 13, 2025 at 10:28 PM IST
रांचीः आगामी दिपावली और छठ महापर्व के मद्देनजर झारखंड पुलिस ने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकथाम के लिए व्यापक तैयारियों की समीक्षा की.
झारखंड पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय रांची में बैठक आयोजित की गई. बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के पदाधिकारी भी शामिल हुए.
पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष में 24x7 पुलिस अधिकारी एवं बल तैनात किया जाए. उन्होंने चोरी और छिनतई जैसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए बाजार क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया. दिपावली के अवसर पर संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन वाहनों की तैनाती, छठ घाटों जैसे नदी, तालाब और डैम क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में सादे लिवास में पुलिस बल तैनात करना भी अनिवार्य बताया गया.
इस बैठक में अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी पुलिस अधीक्षकों को जिले में चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ नियमित समन्वय स्थापित करने और प्रत्येक माह पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा संबंधित समस्याओं का समाधान करने को कहा गया.
पुलिस महानिदेशक ने रिहायसी इलाकों में आवासीय कल्याण समितियों के गठन पर भी बल दिया. उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को अपने मकान, कार्यालय और प्रतिष्ठानों में कार्यरत निजी कर्मियों का सत्यापन करने और सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा शहर के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, एटीएम के बाहर, बैंक और वाहन पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया.
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक पटेल मयुर कनैयालाल, पुलिस उप-महानिरीक्षक मनोज रतन और कोल्हान के पुलिस उप-महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा भी उपस्थित रहे. फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रांची के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया और राम बंगड़, सचिव रोहित अग्रवाल, संयुक्त सचिव नवजोत अलंग रूबल और रोहित पोद्दार के साथ कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने भी बैठक में भाग लिया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सार्वजनिक और निजी स्थानों पर सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा. चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पुलिस अपराध रोकथाम में प्रभावी कदम उठाएगी और जनता सुरक्षित रूप से अपने त्योहारों का आनंद ले सकेगी.
इसे भी पढे़ं- दुर्गा पूजा के दौरान जेल जाने का खतरा! चार हजार से ज्यादा राडार पर
इसे भी पढ़ें- आगामी पर्व-त्योहार को लेकर डीजीपी की बैठक, दुर्गा पूजा को लेकर जारी किए निर्देश