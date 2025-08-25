जयपुर: लंबे समय से सूखे और जलसंकट की समस्या झेल रहे रामगढ़ बांध क्षेत्र में कृत्रिम बारिश की संभावना एक बार फिर मजबूत हुई है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यहां 10 हजार फीट तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है. इससे पहले केवल 400 फीट की ऊंचाई तक ही ड्रोन उड़ाने की इजाजत थी. नई मंजूरी मिलने के बाद अब क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को लेकर उम्मीदें और प्रबल हो गई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि DGCA से 10 हजार फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिलना इस परियोजना की दिशा में एक बड़ा कदम है. यदि सितंबर में ट्रायल सफल रहता है, तो इससे न केवल रामगढ़ बांध में जलस्तर बढ़ेगा बल्कि जयपुर और आसपास के इलाकों में भी जलसंकट से बड़ी राहत मिल सकती है.
ATC से NOC का इंतजार: हालांकि अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलना बाकी है. NOC मिलते ही ड्रोन उड़ाने का समय तय किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि 1 सितंबर के आसपास बांध पर क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया जा सकता है. जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने इसे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा—अब ATC से NOC मिलने का इंतजार है. इसके बाद ड्रोन उड़ाने का समय तय होगा. प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बांध में पानी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा इस मुद्दे पर गंभीर हैं.
मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं. जब नियत साफ हो और नेक इरादे हों तो ईश्वर भी आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ते. रामगढ़ बांध क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है. DGCA से 10 हजार फीट तक ड्रोन संचालन की अनुमति मिलना जलसंकट से राहत की दिशा में एक बड़ा कदम है.
क्लाउड सीडिंग तकनीक क्या है: क्लाउड सीडिंग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें हवा में मौजूद बादलों में विशेष रसायन (जैसे सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड) का छिड़काव किया जाता है. इससे बादलों के कण संघनित होकर बारिश की संभावना बढ़ा देते हैं. यह तकनीक दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, चीन और यूएई में पहले से सफलतापूर्वक अपनाई जा चुकी है.
इसलिए कृत्रिम बारिश की योजना: रामगढ़ बांध पिछले कई सालों से सूखे की मार झेल रहा है. कभी जयपुर शहर की मुख्य जलापूर्ति का स्रोत रहे इस बांध में अब बमुश्किल पानी जमा हो पाता है. इस स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने क्लाउड सीडिंग तकनीक का सहारा लेने की योजना बनाई थी. इस परियोजना की शुरुआत कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने की थी. उन्होंने हाल ही में एक्सल-1 कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर DGCA से ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
