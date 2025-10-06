ETV Bharat / state

"पॉइजन वाले सिरप" को लेकर दिल्ली में अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं, जानिए क्या बोले डॉक्टर

डॉक्टर बोले- सिरप में पाई गई थी एक कंपाउंड एथलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा, जो बच्चों के लिए होता है हानिकारक

Published : October 6, 2025 at 8:42 PM IST

नई दिल्ली: डेक्‍सट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. अगर हम दिल्ली में इस सिरप के प्रिस्क्रिपशन की बात करें तो ड्रग कंट्रोलर के.आर. चावला ने कहा कि इस सिरप को दो से चार साल के बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है. यह सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए नियम है. उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक दवाई दिल्ली के लिए प्रतिबंधित हो और देश में बाकी जगह किसी कैटगरी के लिए इस्तेमाल की अनुमति हो.

उन्होंने बताया कि कोई भी दवा को इस्तेमाल की अनुमति देने और उस पर रोक लगाने का निर्णय केंद्र सरकार करती है, जो पूरे देश में लागू होता है. इसमें ड्रग कंट्रोलर की भूमिका नहीं होती. अब एक बार फिर दिल्ली में इस सिरप को लेकर यहां के ड्रग कंट्रोलर केआर चावला का कहना है कि अभी इस सिरप को लेकर हमारे पास कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई हैं. जो भी नई गाइडलाइंस आएंगी उनका पालन करते हुए आगे निर्देश जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ, डीजीएचएस दिल्ली इस पूरे मामले को देख रहे हैं.

बच्चों के लिए किस तरह हानिकारक होता है कफ सिरप: वहीं, इस सिरप को प्रिस्क्राइब करने को लेकर कैलाश दीपक हॉस्पिटल में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मेहता ने बताया कि डेक्‍सट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप में एक साल्ट एथलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक थी. यह एक एंटीफ्रीजिंग कंपाउंड होता है. यह इंडस्ट्रीज में भी कई केमिकल्स में पड़ता है, जो लिक्विड को फ्रिज होने से रोकता है. डॉक्टर मेहता ने बताया कि यह फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है. यह बहुत ही थोड़ी मात्रा में परमिशिबल होता है. दवाई में डालना अलाउड होता है.

कंपाउंड की मात्रा ज्यादा होने से बच्चों की हुई मौत: उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि जो कफ सिरप पकड़े गए हैं, उनमें इस कंपाउंड की मात्रा ज्यादा थी. प्रॉब्लम ये भी है कि ये मीठा होता है टेस्ट में, इसकी वजह से बच्चों में पॉयजनिंग होने के भी चांस होते हैं. ये कंपाउंड बॉडी के अंदर रिएक्ट करके क्रिस्टलाइज करता है. इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो किडनी के अंदर रेस्पिटेट कर जाते हैं. इसका कारण किडनी डेमेज होने और किडनी की फिल्टरिंग एबिलिटी के खत्म होने की स्थिति बन जाती है. इसी तरह से इन छोटे बच्चों की मौत हुई है.

'दवा बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत': बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मेहता ने कहा कि इसलिए छोटे बच्चों को कफ सिरप देने से बचना चाहिए. जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए. डॉक्टर मेहता ने कहा कि जिस तरह से ये चीज हमारे देश में हो रही है कि एक दवाई एक राज्य में प्रतिबंधित है और वो दूसरी जगह अलाउड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को दवा बनाने वालों के खिलाफ एक बहुत ही सख्त सरकारी एक्शन लेना चाहिए ताकि जो दवाई लोगों को ठीक करने के लिए बनाई जाती है वह लोगों की जान न ले बैठे.

दिल्ली में इस सिरप को प्रिस्क्राइब करने पर पहले से ही है रोक: दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय लेखी ने बताया कि 7 दिसंबर 2021 को केंद्र के डीजीएचएस ने दिल्ली सरकार को पत्र भेजकर जानकारी दी थी कि कलावती सरन अस्पताल में इस सिरप से जुड़े 16 मामले सामने आए, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई थी. बताया गया था कि इन बच्चों को यह सिरप मोहल्ला क्लिनिक में प्रिस्क्राइब की गई थी जबकि यह पीडियाट्रिक कैटेगरी के बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं की जाती.

उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लीनिक और डिस्पेंसरी को यह आदेश जारी किया गया था कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह सिरप न दी जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी दवा को प्रिस्क्राइब करने में डॉक्टर का दोष नहीं होता है अगर दवा में कमी निकलती है तो वह दवा को बनाने वाले की जिम्मेदारी होती है.

