देवास में लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा जनपद पंचायत CEO, ट्रांसफर कराने मांगी थी घूस

देवास में 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया जनपद पंचायत सीईओ, रोजगार सहायक से ट्रांसफर करने के एवज में मांगी थी रिश्वत.

LOKAYUKTA ACTION DEWAS
उज्जैन लोकायुक्त की देवास में बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 6:13 PM IST

2 Min Read
देवास: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद भी अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं. आए दिन कोई न कोई रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है. ताजा मामला देवास से सामने आया है. जहां एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया. उज्जैन लोकायुक्त पुलिस जनपद सीईओ को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

ट्रांसफर करने के एवज में मांगे थे 20 हजार रुपए

मामला देवास के टोंकखुर्द का है. सोनसर तहसील निवासी रोजगार सहायक कृष्ण पाल सिंह सोलंकी ने 29 सितंबर को उज्जैन लोकायुक्त में एक शिकायत की थी. उन्होंने शिकायत में बताया था कि टोंकखुर्द जनपद पंचायत के सीईओ राजेश सोनी, नावदा ग्राम पंचायत में ट्रांसफर करने के एवज में 20 हजार रुपए की घूस मांग रहे हैं. लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार ने शिकायत की जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई. जिसके बाद उन्होंने सीईओ राजेश सोनी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई.

ट्रांसफर करने के एवज में मांगे थे 20 हजार रुपए (ETV Bharat)

लोकायुक्त ने प्लान बना सीईओ को रंगे हाथ दबोचा

योजनानुसार शुक्रवार को कृष्ण पाल सिंह, राजेश सोनी को रिश्वत के पैसे देने उसके ऑफिस में गए. जहां तय प्लान के हिसाब के मौजूद लोकायुक्त पुलिस की टीम ने टोंकखुर्द जनपद कार्यालय में राजेश सोनी को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक, निरीक्षक दीपक शेजवार, श्याम शर्मा, उमेश जाटवा, संदीप कदम और रमेश डाबर सहित लोकायुक्त टीम के अन्य सदस्य शामिल थे.

सीईओ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही कार्रवाई

उज्जैन लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार ने बताया कि "कृष्ण पाल सिंह ने बीते 19 सितंबर को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद यादव से शिकायत की थी. उन्होंने टोंकखुर्द सीईओ द्वारा तबादले के एवज में 20 हजार रुपए की मांग की बात कही थी. हमारी जांच में ये आरोप सही पाया गया. इसके बाद हमने सीईओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई और शुक्रवार को उसको 20 हजार रिश्वत लेते पकड़ लिया. आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."

TAGGED:

UJJAIN LOKAYUKTA ACTION DEWASJANPAD CEO CAUGHT TAKING BRIBEDEWAS OFFICER CAUGHT BRIBEDEWAS NEWSLOKAYUKTA ACTION DEWAS

