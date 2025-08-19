देवास: कन्नौद थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के सुबह एक घर में चोरी करने घुसे चोरों को जब स्थानीय लोगों ने देख लिया तो वे खेत और जंगल की ओर भाग निकले. भाग रहे 4 चोरों में से एक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है. अन्य की तलाश में पुलिस जुट गई है.

करंट लगने से चोर की मौत

कन्नौद थाना प्रभारी तहजीब काजी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि "हमें सूचना मिली थी कि कन्नौद थाना क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि कालोनी में एक मकान में चोर घुस गए हैं. रहवासियों द्वारा शोरगुल करने पर सभी चोर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की. स्थानीय लोगों की मदद से सभी चोरों को जंगल में घेर लिया."

पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा (ETV Bharat)

बेसुध खेत में मिला चोर

इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरों को खेत में देखा गया है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 2 चोर पड़े हुए थे. इनमें से एक चोर की करेंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक चोर घायल अवस्था में मिला, जिसे कन्नौद थाना प्रभारी तहजीब काजी अपने कंधे पर लाद कर करीब 1 किमी दूर मुख्य मार्ग पर लेकर पहुंचे. वहां एम्बुलेंस की मदद अस्पताल में भर्ती कराया.

अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

अस्पताल में भर्ती चोर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि "हम 4 लोग चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे. भागने के दौरान एक साथी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. हमारे 2 अन्य साथी हमे करंट लगने के बाद घायल अवस्था में छोड़ कर फरार हो गए."

साथ ही ये भी बताया कि हमारा चोर गिरोह किस तरह चोरी की वारदात को अंजाम देता है. क्षेत्रों में लाखों नगदी, सोना, चांदी की चोरी की वारदातों को कबूल किया है. वहीं पुलिस ने मृतक चोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.