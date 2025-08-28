ETV Bharat / state

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

देवास में श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर को 5 हजार साल पहले राजा परीक्षित ने बनवाया था. यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता.

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर (ETV BHARAT)
Published : August 28, 2025

Published : August 28, 2025 at 1:12 PM IST

देवास : देवास शहर से 15 किमी दूर स्थित नागदा में चमत्कारिक श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर है. मंदिर तो चमत्कारी है ही, यहां का कुंड भी चमत्कारी है. इसके पानी से कुष्ठ रोग दूर हो जाते है. श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से अनेक मान्यताएं जुडी हुई हैं. जानकारों का कहना है "इस मंदिर को राजा परीक्षित ने बनवाया था. यह मंदिर जंगलों के बीचोंबीच स्थित है. मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मुराद गणेश भगवान पूरी करते हैं." इसलिए देवास से सटे जिलों के अलावा दूरदराज से भक्तों का आना लगा रहता है.

नागयज्ञ के बाद प्रकट हुई गणेश जी की प्रतिमा

मंदिर के पंडित यश शर्मा बताते हैं "मान्यता है कि राजा परीक्षित ने जब नागदाह यज्ञ करवाया तो यहां यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी. इसके बाद विधि-विधान से यहां गणेश जी स्वयंभू प्रतिमा स्थापित कर पूजा-पाठ शुरू किया गया. प्रत्येक बुधवार को यहां भक्तों का तांता लगता है. दस दिनी श्री गणेश उत्सव के दौरान यहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और सिद्ध भी है."

देवास के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में स्वयंभू प्रतिमा (ETV BHARAT)

चमत्कारी कुंड जो कभी खाली नहीं होता

मंदिर के ठीक सामने मौजूद है एक जल कुंड, जो कभी खाली नहीं होता. इसके पानी से कई रोगों का उपचार भी होता है. अपनी मनोकामना के लिए श्रद्धालु यहां उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं. माना जाता है कि जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर आकर उसे सीधा करके पूजा अर्चना करते हैं. यहां आने वाले भक्त बताते हैं कि गणेश जी जो भी मुराद मांगो, वह जरूर पूरी होती है. ऐसा कई भक्तों ने देखा भी है और एहसास भी किया है.

प्रकृति की गोद में मंदिर, भक्तों का मन मोह लेता है

भगवान श्री गणेश भी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं. भक्त इस द्वार से कभी खाली भी नहीं जाते. मंदिर के पंडित यश शर्मा के अनुसार "यहां इंदौर, देवास और अन्य कई जगहों से भी भक्त आते हैं. गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा का दर्शन करके भक्त भाव विह्वल हो जाते हैं. यहां से कोई भक्त खाली नहीं जाता." ये मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है. मंदिर के चारों ओर मोर के अलावा विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कलरव करते रहते हैं. यहां आकर भक्त दर्शन लाभ तो लेते ही हैं, साथ ही प्रकृति की गोद में बैठकर एक अलग ही सुख का अनुभव करते हैं.

