जनता की एसपी तक होगी सीधी पहुंच, पुलिस की होशियारी होगी बाय-बाय - DEWAS SP TOOK IMPORTANT DECISION

जिले के प्रत्येक थाने के बाहर लगाया जाएगा QR Code ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 8:44 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:56 PM IST 2 Min Read

देवास: जिला SP पुनीत गेहलोद ने आम जनता तक सीधे पहुंच की एक अनोखी पहल शुरू की है. उन्होंने जिले के सभी थाने के मुख्य द्वार पर QR Code लगाने को दिए हैं. इस QR Code के माध्यम से आम जनता जिला एसपी तक अपना फीडबैक सीधे भेज सकेगी. जिसमें जनता थाना में पुलिस द्वारा किए गए कामों और उनके बर्ताव से कितना संतुष्ठ हैं? वह फीडबैक के जरिए भेज सकेगी. जनता द्वारा दिए गए फीडबैक को मासिक रैंकिंग में शामिल किया जाएगा. SP तक पहुंच होगी आसान

