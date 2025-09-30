ETV Bharat / state

माता की भक्ति में रंगे नजर आए कैलाश विजयवर्गीय, देवास में प्रसाद बनाकर श्रद्धालुओं को बांटा

देवास में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की माता की पूजा-अर्चना, रसोईघर में अपने हाथों से खीर बनाकर श्रद्धालुओं को किया प्रसाद वितरण.

Dewas Mata Tekri Temple
देवास में प्रसाद बनाते हुए कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवास: मध्य प्रदेश के देवास में नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर में रोजाना लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने माता टेकरी पहुंच रहे हैं. इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सैकड़ों जगहों पर भंडारे की व्यवस्था की गई और प्रसाद वितरण किया गया. नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी देवास पहुंचे, जहां उन्होंने माता की पूजा-अर्चना की और संस्था अनंता के भण्डारे में पहुंच कर अपने हाथों से खीर बनाई.

पूजा-अर्चना कर भक्तों को बांटी प्रसादी

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार अल सुबह इंदौर से भोपाल जा रहे थे, इस दौरान उन्होंने देवास में रुककर माता की पूजा-अर्चना की और प्रसादी वितरण किया. जिसके बाद शिव शक्ति सेवा मंडल में दूध प्रसादी बनाने में सहयोग भी किया. वह करीब एक घंटे तक देवास में रहे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बयान दिया.

माता की भक्ति में रंगे नजर आए कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)

दिग्विजय सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "दिग्विजय सिंह एक सीनियर लीडर हैं, उन्हें दोनों पक्षों की बैठक लेकर शांति स्थापित करनी चाहिए थी, लेकिन वे एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए शहर की शांति व्यवस्था भंग करने इंदौर आए थे. वरिष्ठ नेता की जिम्मेदारी होती है कि वह शांति कायम करे, लोगों को भड़काए नहीं. दिग्विजय सिंह आग में घी डालने का काम करते हैं."

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीते गुरुवार को शाजापुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था, उन्होंने एक समारोह में कहा था कि "आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी बहन को चुंबन कर लेते हैं, जो सही व्यवहार और संस्कारों के खिलाफ है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा किया हो. इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी हुई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEWAS MATA TEKRI TEMPLEKAILASH VIJAYVARGIYA DEWASDEWAS SHARDIYA NAVRATRI 2025RAHUL GANDHIKAILASH VIJAYVARGIYA PERFORMED PUJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल में डकैत कैसे करते थे शक्ति पूजा? जंगल में दौड़कर व्रत और दरबार में लगता था मेला

हाईटेक होगी हाथियों की निगरानी, गज रक्षक करेगा लाइव ट्रैकिंग, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर

कोविड में जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार को 5 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

ओ मेरे ढोलना.. पर महिला ने दी लास्ट परफॉर्मेंस, खरगौन में पति संग गरबा खेलते-खेलते तोड़ा दम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.