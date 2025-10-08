ETV Bharat / state

माता टेकरी की दान पेटियों से बरसा धन, सिंगापुर सऊदी अरब सहित कई देशों की मिली करेंसी

देवास में शारदीय नवरात्रि के बाद मंदिरों की दान पेटियों से मिले 52 लाख रुपए, जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि वाला मन्नत पत्र मिला.

DEWAS DAN PETI FOREIGN CURRENCY
दान पेटी में मिली कई देशों की करेंसी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:15 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवास: माता टेकरी पर स्थित माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा देवी के मंदिरों की दान पेटियों में सिंगापुर, नेपाल, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब की करेंसी मिली. दान पेटियों से करीब 52 लाख रुपए (ऑनलाइन दान राशि सहित) और कुछ जेवरात भी निकले हैं. इसके अलावा कई पत्र भी मिले जिसमें कई तरह की मन्नत माता से मांगी गई है. पेटी से निकले पत्र में जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि देने की भी बात लिखी गई है.

देर शाम तक 24 दान पेटियों की हुई गिनती

शारदीय नवरात्रि पर्व के खत्म होते ही विश्व प्रसिद्ध देवस्थान माता टेकरी पर माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा देवी के मंदिरों की कुल 24 दान पेटियां खोली गईं. देवास तहसीलदार सपना शर्मा के मार्गदर्शन में दान पेटियों से निकली राशि की गिनती की गई. इस दौरान राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे. देर शाम तक 24 दान पेटियों की गणना पूरी होने के बाद कुल राशि 43 लाख रुपए सहित कुछ विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं जिसमें ऑनलाइन दान की राशि शमिल नहीं है.

माता टेकरी के 24 दान पेटियों में मिली 52 लाख रुपए (ETV Bharat)

आभूषण सहित कुल 52 लाख प्राप्त हुए

शहरी तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि "24 दान पेटियों की गणना के बाद नोट और सिक्के मिलाकर 43 लाख रुपए प्राप्त हुए. वहीं, ऑनलाइन के माध्यम से 5 लाख 40 हजार रुपए और रसीद के माध्यम से 3 लाख 61 हजार रुपए मिले थे. इस प्रकार कुल 52 लाख रुपए की दान राशि प्राप्त हुई है. इसके अलावा दान पेटियों में आभूषण भी मिले हैं. जिसमें चांदी के छत्र, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र सहित अन्य आभूषण शामिल हैं.

DEWAS TULJA BHAVANI MATA CHAMUNDA
माता टेकरी पर स्थित माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा देवी मंदिर (ETV Bharat)

विदेशी मुद्राओं को बैंक में किया गया जमा

दान पेटियों से कई विदेशी मुद्राएं मिली हैं जिसमें सिंगापुर, नेपाल, स्वीजरलेंड, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब की मुद्राएं शामिल हैं. इन विदेशी मुद्राओं को बैंक में जमा करा दिया गया है.

दान पेटियों में मिले कई मन्नत पत्र

श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार दान पेटियों में दान देते हैं लेकिन कुछ भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता को पत्र भी लिखते हैं. जिसमें नौकरी और शादी सहित कई अन्य तरह के मन्नत पत्र सामने आए हैं. कुछ पत्र की काफी चर्चा हो रही है. एक भक्त ने मां से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गुहार लगाई है.

MATA TEKRI DONATION BOXES OPENED
सिंगापुर सऊदी अरब सहित कई देशों की मिली करेंसी (ETV Bharat)

एक अन्य भक्त ने लिखा मां तेरे शहर के सांसद, विधायक, महापौर और जिम्मेदार अधिकारी सबको थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि तेरे सुंदर शहर की सुंदरता वापस लौट सके. एक श्रद्धालु ने माता-पिता को ठीक रखने की बात लिखी. इसके साथ ही लिखा कि मेरे परिवार के सिर पर एक पक्की छत बनवा दीजिए.

युवती ने लिखा- 'शादी से पहले करोड़पति बनूंगी'

एक श्रद्धालु ने अपनी मन्नत में लिखा कि मुझे वर्ष 2025 के अंत तक सरकारी व गैर सरकारी विभाग में किसी अच्छे पद पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो. मुझे सफल बनाने में मेरी मदद करें ताकि मैं भी आपकी सेवा में प्रशासनिक सेवा दे सकूं. एक युवती ने अंग्रेजी में पत्र माताजी के नाम लिखा कि मैं अपनी शादी से पहले करोड़पति बनूंगी. मैं इसके लिए दिन-रात मेहनत करूंगी.

Last Updated : October 8, 2025 at 8:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MATA TEKRI DONATION BOXES OPENEDDEWAS TULJA BHAVANI MATA CHAMUNDADEWAS DONATION BOXES 52 LAKHS FOUNDDEWAS MATA TEKRI DAN PETIDEWAS DAN PETI FOREIGN CURRENCY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फंगस वाले पानी से तैयार हो रही थी सिरप, ड्रग कंट्रोलर टीम ने ARC फार्मा पर लगाया ताला

नहीं था बस का किराया, साइकिल से 60 KM सफर कर पन्ना पहुंचे पीड़ित, कलेक्ट्रेट में डाला डेरा

रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े चली गोली, संचालक पर 4 राउंड फायरिंग, कस्टमर्स ने बमुश्किल बचाई जान

छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में IMA

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.