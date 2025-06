ETV Bharat / state

एमपी के देवास में पूरे परिवार ने किया आत्महत्या का प्रयास, 3 की मौत, 1 गंभीर - DEWAS MASS SUICIDE 3 DIED

आत्महत्या की वजह नहीं आई सामने ( File Photo, Etv Bharat )

Published : June 24, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:01 AM IST

देवास : मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. यहां के आदिवासी क्षेत्र के एक परिवार ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है. गंभीर अवस्था में सभी को इंदौर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया और 1 की हालत गंभीर बनी हुई है. क्या है पूरा मामला? घटना आदिवासी क्षेत्र के उदयनगर के धोबघट्टा गांव की है. एडिशनल एसपी एचएस बाथम ने बताया, '' थाना उदय के अंतर्गत धोबघट्टा गांव है. चार लोग जहरीली चीज के सेवन के बाद अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिसकी सूचना सोमवार को हमें प्राप्त हुई. इस मामले में परिवार को मुखिया 50 वर्षीय राधेश्याम की 22-23 तारीख की दरमियानी रात मौत हो गई और उसकी पत्नी रघु बाई और बेटी आशा की सोमवार दोपहर को मौत हो गई है.''

