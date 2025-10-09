खाना बनाने से पत्नी ने किया इंकार, पति ने चला दिया तीर, तड़पतड़प कर हुई मौत

ETV Bharat / state

DEWAS HUSBAND KILLED WIFE
तीर घोंपकर पत्नी की पति ने की हत्या (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
देवास: तीर मारकर हत्या...यह आवाज जैसे ही कान में पड़ेगी. आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कोई पुराने जमाने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह घटना बुधवार की रात देवास के हाटपीपल्या थाना क्षेत्र में घटी है. ग्राम नानूखेड़ा में रहने वाले राजेंद्र पर आरोप है कि उसने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी मानू बाई को तीर मारकर मौत के घाट उतार दिया है. हालांकि हाटपीपल्या पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पति ने तीर मारकर की पत्नी की हत्या

दिल दहला देने वाली यह घटना हाटपीपल्या के ग्राम नानू खेड़ा में बुधवार की रात घटी है. बीते कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर घरेलू विवाद चल रहा था. बीते रोज रात 8 बजे के करीब पति राजेंद्र ने पत्नी मानू बाई से खाना बनाने को कहा. पत्नी ने खाना बनाने से इंकार कर दिया तो दोनों को बीच कहासुनी शुरू होने लगी. दोनों एक-दूसरे पर जोर-जोर चिल्लाने लगे, जिसकी आवाजे पड़ोसियों ने भी सुनी. देखते-देखते कहासुनी विवाद में बदल गई.

पति ने तीर मारकर की पत्नी की हत्या (ETV Bharat)

चाकू की तरह महिला को घोंंपा तीर

गुस्से में पति राजेंद्र आपा खो दिया और घर में रखे लोहे के तीर को पत्नी के आर पार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला वहीं किचन में तड़पती पड़ी रही और आरोपी पति वहीं पास में बैठकर देख रहा. इसी बीच किसी पड़ोसी ने डायल 112 को फोन कर पति-पत्नी के विवाद की सूचना दी. सूचना पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी. खून बहने की वजह से महिला की घर में ही मौत हो गई थी. हालांकि पुलिस ने महिला को तत्काल हाटपीपल्या के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी पति को पुलिस ने किया अरेस्ट
मृत मानू बाई (ETV Bharat)

आरोपी पति को पुलिस ने किया अरेस्ट

एएसपी जयवीर भदौरिया ने बताया,"हाटपीपल्या पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची थी. तब महिला मानू बाई का शव किचन में जमीन में पड़ा हुआ था. शव के आसपास खून बिखरा हुआ था. वहीं पास में पति राजेंद्र बैठा हुआ था. जिसे मानू बाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर थाने लाया गया है. प्रथम दृष्टया लोहे के तीर को पेट में घोंपकर हत्या करने का मामला प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना संभव होगा."

मजदूर पति-पत्नी की नहीं थी संतान

हाटपीपल्या पुलिस ने मृतक मानू बाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल देवास भेज दिया था. वहीं पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में पति राजेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था. जिसके बाद आरोपी पति ने यह खौफनाक कदम उठा है. पति-पत्नी दोनों मजदूरी करके घर चलाते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी.

