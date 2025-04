ETV Bharat / state

नशाखोर घर जमाई ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट, चाकू से किए गिनकर 14 वार - MURDER OF WIFE AND MOTHER IN LAW

इंदौर: देवास के बागली थाना क्षेत्र में हत्या की एक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है. यहां एक युवक को शराब पीने के लिए रुपये नहीं मिले तो अपनी पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया. इस युवक ने दोनों की चाकू से हत्या कर दी. जहां पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं सास को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अब पुलिस हत्या के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी है. शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी और सास की हत्या देवास के बागली के रहने वाले सुखलाल को शराब पीने रुपये नहीं मिले तो उसने पत्नी और सास पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जाता है कि सुखलाल अचानक शराब के नशे में घर पहुंचा था और पत्नी से और शराब पीने के लिए रुपये की मांग कर रहा था. इसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद वह किचन में रखा चाकू उठाकर लाया और पत्नी पर लगातार वार करना शुरू कर दिया. जब सुखलाल अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर रहा था तो इसे सास ने देख लिया और वह बीच बचाव करने पहुंची. नशे में चूर दामाद सुखलाल ने सास को भी नहीं बख्शा और उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान सास ने किसी तरह भागकर जान बचाई लेकिन वह भी घायल हो चुकी थी.