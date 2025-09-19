ETV Bharat / state

'नगर निगम हमने बनवाया, तोड़ना न पड़ जाए': पोस्टर्स हटाने पर भाजपा MLA के बेटे का हंगामा

देवास में नेताओं के पोस्टर उतारने को लेकर विवाद. भाजपा विधायक के पुत्र का समर्थकों के साथ हंगामा. नगर निगम तोड़ने की दी चेतावनी.

DEWAS BJP MLA SON protest
देवास में नेताओं के पोस्टर उतारने को लेकर विवाद (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 2:25 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 2:54 PM IST

देवास: शहर में नवरात्रि पर्व को लेकर जगह-जगह लगे नेता व विधायक के होर्डिंग और पोस्टर हटाने पर जमकर हंगामा हुआ. गुरुवार देर रात देवास से भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के पुत्र विक्रम राव पवार अपने समर्थकों के साथ देवास नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतर आए. निगम कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर निगम का घेराव कर दिया. सड़क पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि जाम लग गया.

विधायक पुत्र बोले- नगर निगम हमने बनवाया
प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके, सयाजी द्वार से नगर निगम तक पैदल ही समर्थकों के साथ निकल पड़े. निगम परिसर में धरना दिया, जिसमें बकायदा भाजपा महापौर के पति व प्रतिनिधि तक शामिल हुए. स्थिति संभालने पहुंचे सीएसपी से विधायक पुत्र ने गुस्से में कहा, ''ये शहर हमारा है. निगम भवन में भी हमने ही बनवाया है. ऐसा न हो कि इसे तोड़ना पड़ जाए.'' देर रात विरोध प्रदर्शन और हंगामा चलता रहा. हंगामे के बाद महापौर प्रतिनिधि व विधायक पुत्र के बीच में अकेले में संवाद हुआ और मामला शांत हो गया. लेकिन आखिरी तक नवागत निगम कमिश्नर दलीप कुमार नहीं आए.

पोस्टर हटाने पर भाजपा MLA के बेटे का हंगामा (ETV Bharat)

नगर निगम ने हटाए नेताओं के पोस्टर्स
गुरुवार सुबह से निगम का अमला AB रो पर डिवाइडर पर लगे खम्बों व अन्य जगहों पर लगे भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार, निगम अध्यक्ष रवि जैन सहित अन्य नेताओं के होर्डिंग्स उतार रहा था. यह फ्लेक्स नवरात्रि पर्व को लेकर देवास की प्रसिद्ध माताजी टेकरी पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत, अभिनंदन, भंडारे के लगे थे. लेकिन मंगलवार 16 सितंबर को ही 2019 बैच के युवा IAS अफसर दलीप कुमार ने निगम कमिश्नर का कार्यभार ग्रहण किया और 18 सितंबर की सुबह से होर्डिंग्स उतरवा दिए.

समर्थकों के साथ सड़क पर बैठे विधायक पुत्र
बैनर-पोस्टर हटाने के विरोध में नाराज नेता नवागत कमिश्नर दलीप कुमार से मिलने निगम कार्यालय भी पहुंचे. वहां कमिश्नर ने उनकी बात सुनी और रवाना कर दिया. शाम को मामला बढ़ा तो भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के पुत्र और देवास रियासत के महाराज विक्रम सिंह पवार इंदौर एयरपोर्ट से सीधे रात 9 बजे समर्थकों के साथ सयाजी द्वार से उज्जैन चौराहे पर पहुंचे और सड़क पर बैठ गए. आधे घंटे तक सड़क पर हंगामा करते रहे. फिर पवार समर्थकों सहित निगम परिसर में पहुंच गए. यहां फिर से जमकर नारेबाजी की. इस बीच विक्रम सिंह पवार ने सीएसपी सुमित अग्रवाल को एक तरफ ले जाकर चर्चा की.

विक्रम सिंह पवार ने कहा, ''नगर निगम का यह भवन हमने ही बनवाया है, ऐसा न हो कि हमें ही तोड़ना पड़ जाए.'' इस पर CSP सुमित अग्रवाल चुप हो गए. नारेबाजी-हंगामा चलता रहा. इस दौरान भाजपा की महापौर गीता अग्रवाल के पति व उनके प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल भी वहां पहुंच गए और हंगामे में शामिल भी हुए. जबकि निगम में भाजपा की ही परिषद है. हंगामे में कुछ पार्षद भी शामिल थे.

कुछ देर विक्रम सिंह पवार के साथ धरने में बैठने के बाद अंदर गए. इस दौरान नगर निगम में तीन बार विक्रम सिंह पवार व CSP सुमित अग्रवाल के बीच बातचीत का दौर चलता रहा. कुछ देर बाद निगम से दो पोस्टर समर्थकों को वापस कर दिए गए. रात करीब 10.30 बजे हंगामा खत्म हो गया. समर्थक माता रानी का जयकारा लगाते हुए चले गए.

पोस्टर्स हटाने का तरीका गलतः विक्रम सिंह
मीडिया से बातचीत में विधायक पुत्र और देवास रियासत के महाराज विक्रम सिंह पवार ने कहा कि, ''फ्लेक्स उतारने का मामला छोटा सा है लेकिन जिस तरह से उन्हें उतारकर गंदे ट्रक-ट्रैक्टर में रखकर ले गए, यह गलत है. बैनर पोस्टर पर नवरात्र के अवसर पर माताजी के फोटो भी लगे थे. हर साल नवरात्र की तैयारी की जाती, उसी तरह इस बार भी की जा रही है. यहां के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी तो मैं क्या, पूरा देवास सड़क पर आ जाएगा. हमने जिनके लिए विरोध किया, उनके पास मैसेज पहुंच गया. हमें नवरात्रि पर्व मनाने से कोई नहीं रोक सकता.''

नगर निगम कमिश्नर बोले-पोस्ट्रस से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित
CSP देवास सुमित अग्रवाल ने बताया, ''पोस्टर्स को निकालने को लेकर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है. मामले में हम कार्रवाई कर रहे हैं.'' वहीं, नगर निगम कमिश्नर दलीप कुमार ने बताया कि, ''जगह-जगह लगे पोस्टर्स से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा रहता है. उसी को हटाने के लिए नगर निगम कार्य करता रहता है. जो लोग आए थे उन्होंने अपना पक्ष रखा है.'' उन्होंने कहा कि, ''रोड पर जितने भी पोस्टर्स हैं वह सब हटाए जाएंगे.''

