देवास में 300 दुर्गा प्रतिमाओं के साथ निकला चल समारोह, बंगाल की तरह मनाई जाती है बासी दशहरा

देशभर में नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर माता दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है. लेकिन बंगाल के बाद देवास दूसरी ऐसी जगह है, जहां दशहरे के बाद वाले दिन बासी दशहरे का पर्व मनाया जाता है. जिसको लेकर शुक्रवार दोपहर 1 बजे देवास में चल समारोह शुरू हुआ, जो देर रात 3 बजे तक चला.

देवास: पश्चिम बंगाल की तरह देवास में भी दशहरे के बाद वाले दिन बासी दशहरे का पर्व मनाया जाता है. शहर के पंडालों में विराजित माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विशाल विसर्जन चल समारोह (जुलूस) निकलता है. जिसमें 300 से अधिक पंडालों की माता दुर्गा की प्रतिमाएं शामिल होती हैं. बासी दशहरे के दिन निकलने वाले इस विशाल चल समारोह को देखने देवास सहित इंदौर, उज्जैन से भी श्रद्धालुओं पहुंचते हैं.

बंगाल की तरह देवास में मनाई जाती है बासी दशहरा (ETV Bharat)

माता टेकरी से नीचे आकर दर्शन देती हैं माता

सबसे पहले सयाजी द्वार पर प्रतिमाओं का स्वागत किया गया और खेड़ापति मंदिर पर माता चामुंडा व तुलजा भवानी की पूजा अर्चना हुई. इसके बाद तहसील चौराहा, अलंकार मार्केट, पीठा रोड, तीन बत्ती, जवाहर चौक, नयापुरा, जनता बैंक, सुभाष चौक, नॉवेल्टी चौराहा, एकता क्लब चौराहा, मीरा बावड़ी चौराहा होते हुए एबी रोड पहुंचा. परंपरा के अनुसार वर्ष में केवल एक बार माता टेकरी से चामुंडा और तुलजा भवानी भक्तों को दर्शन देने नीचे आती हैं.

कालूखेड़ी तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन

चल समारोह के स्वागत में जगह-जगह सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने मंच लगाए. सेवा समितियों ने स्वल्पाहार और भंडारे की व्यवस्था की. जिसमें आलूबढ़ा, पूरी-सब्जी, हलवा, पोहे और अन्य प्रसाद वितरण किया गया. इस दौरान अखाड़ों के कलाकारों ने शानदार करतब दिखाए और युवा ढोल-ताशों पर झूमते नजर आए.

200 साल पुरानी है परंपरा

माता टेकरी के पुजारी महेश नाथ ने बताया कि "देश में बंगाल और देवास ऐसी जगह हैं, जहां दशहरे पर माता की प्रतिमाओं का विशाल चल समारोह निकाला जाता है. शहर में विराजित 300 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं इसमें शामिल होती हैं. इस बासी दशहरे की परंपरा पिछले करीब 200 सालों से जारी है."

वहीं, पुलिस प्रशासन ने पूरे मार्ग पर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी. प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. चल समारोह समापन के बाद शहर के कालूखेड़ी तालाब पर माता दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया.