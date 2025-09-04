देवास: मध्य प्रदेश के देवास में गुरुवार को डोल ग्यारस के पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर भगवान नरसिंह की साढ़े सात किलो वजनी पत्थर की प्रतिमा नदी में तैराया गया. स्थानीय लोग प्रतिमा के तैरने से अंदाजा लगाते हैं कि अगला साल कैसा गुजरेगा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

क्या है परंपरा ?

देवास के हाटपीपल्या में भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर है. इस मंदिर में साढ़े सात किलो वजनी प्रतिमा विराजमान है. करीब 150 वर्षों से डोल ग्यारस के पावन पर्व पर मंदिर से भमोरी नदी तक एक जुलूस निकाला जाता है. जिसके बाद पाषाण प्रतिमा को भमोरी नदी में पूजा-अर्चना कर तीन बार तैराया गया.

देवास में पानी पर तैरती आस्था (ETV Bharat)

परंपरा से तय होता है क्षेत्र का भविष्य

परंपरा के अनुसार, भगवान नरसिंह की साढ़े सात किलो की पाषाण प्रतिमा आसानी से 3 बार तैर जाती है तो पूरे साल क्षेत्र में खुशहाली रहेगी. अगर मूर्ति 2 बार तैरती है तो इलाके में सामान्य खुशहाली रहेगी. वहीं अगर एक बार मूर्ति तैरती है तो क्षेत्र में कुछ दिक्कत होने की संभावना है. इस वर्ष 2 बार प्रतिमा तैरी है.

श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

यहां लोगों में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह रहता है. इस अवसर पर घाट पर हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग सहित बच्चे श्रद्धापूर्वक आस्था के साथ पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि "प्रतिमा तैरने का अर्थ है कि आने वाला साल अच्छा रहेगा. मूर्ति के तैरते ही घाट पर मौजूद हजारों लोगों ने भगवान नृसिंह के जयकारे लगाए."

दीपक जलाकर छोड़ी गई प्रतिमा

बुधवार को सभी मंदिरों के पुजारी डोल घाट पर एकत्रित हुए, जहां सभी पुजारियों ने स्नान कर नदी की पूजा की. उसके बाद मंदिर के पुजारी ने दीपक जलाकर नदी में छोड़ा. मूर्ति को पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ तीन बार नदी में डाला गया. दो बार मूर्ति तैरने लगी. वहीं, एक बार डूब गई.

घाट पर करीब 8 से 10 हजार लोग मौजूद रहे. वैष्णव मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल दास ने बताया कि "हर वर्ष डोल ग्यारस के मौके पर मूर्ति को तीन बार पानी में तैराया जाता है. प्रतिमा के तैरने को अच्छा संकेत माना जाता है. उससे आने वाले वर्ष का आकलन किया जाता है. इस साल दो बार मूर्ती पानी पर तैरती रही. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला वर्ष अच्छा रहेगा." इस दौरान भारी पुलिस बल और 50 से अधिक जिला प्रशासन की टीम के लोग तैनात रहे.