ETV Bharat / state

365 साल बाद कुल्लू दशहरा में आएंगे देवता कुईकंडा नाग, 200 KM पैदल सफर करेंगे तय

कुल्लू: जिला कुल्लू के मैदान में 2 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल्लू जिले के सैकड़ों देवी-देवता भी भाग लेंगे. देवी-देवता के हरियानों द्वारा भी दशहरा उत्सव की तैयारी की जा रही है. ऐसे में एक देवता ऐसे भी हैं जो कि 200 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर ढालपुर मैदान पहुंचेंगे.

365 सालों बाद उत्सव में जाएंगे देवता

जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के नित्थर के आराध्य देवता कुईकंडा नाग 365 सालों बाद इस बार दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे हैं. बीते दिन कुईकंडा नाग तांदी मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया. मंदिर कमेटी के कारदार कमलेश रावत और गुर विनोद ठाकुर की अगुवाई में तांदी मंदिर के प्रांगण में बैठक हुई. झाड़े में गुर के माध्यम से देवता के आदेशानुसार इस बार यह फैसला लिया गया कि देवता दशहरा उत्सव में जाएंगे. देवता करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे. दरअसल नित्थर से कुल्लू बाई रोड ये दूरी 200 किलोमीटर है. जबकि देवता जंगलों और गांव से पैदल होते हुए कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचेगे.