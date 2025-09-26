365 साल बाद कुल्लू दशहरा में आएंगे देवता कुईकंडा नाग, 200 KM पैदल सफर करेंगे तय
देवता कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि देवता 365 साल बाद कुल्लू दशहरा में शिरकत करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 2:48 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मैदान में 2 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल्लू जिले के सैकड़ों देवी-देवता भी भाग लेंगे. देवी-देवता के हरियानों द्वारा भी दशहरा उत्सव की तैयारी की जा रही है. ऐसे में एक देवता ऐसे भी हैं जो कि 200 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर ढालपुर मैदान पहुंचेंगे.
365 सालों बाद उत्सव में जाएंगे देवता
जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के नित्थर के आराध्य देवता कुईकंडा नाग 365 सालों बाद इस बार दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे हैं. बीते दिन कुईकंडा नाग तांदी मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया. मंदिर कमेटी के कारदार कमलेश रावत और गुर विनोद ठाकुर की अगुवाई में तांदी मंदिर के प्रांगण में बैठक हुई. झाड़े में गुर के माध्यम से देवता के आदेशानुसार इस बार यह फैसला लिया गया कि देवता दशहरा उत्सव में जाएंगे. देवता करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे. दरअसल नित्थर से कुल्लू बाई रोड ये दूरी 200 किलोमीटर है. जबकि देवता जंगलों और गांव से पैदल होते हुए कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचेगे.
"सभी की सहमति से यह फैसला लिया गया कि 29 सितंबर को देवता साहिब कुल्लू के लिए रवाना होंगे. नित्थर के आराध्य देवता कुईकंडा नाग देवता करीब 365 साल बाद कुल्लू दशहरा में भाग लेंगे. देवता करीब 200 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर नित्थर से कुल्लू पहुंचेंगे. देवता की इस यात्रा में क्षेत्र के हर घर से एक सदस्य का आना भी जरूरी तय किया गया है. देवता इस साल कुल्लू दशहरा में सबसे दूर से पहुंचने वाले देवता भी होंगे. तांदी में आयोजित झाड़े के दौरान देवता ने इसको लेकर आदेश दिए हैं." - कारदार कमलेश रावत
दशहरा उत्सव में क्यों नहीं जाते देवता?
देवता के कारदार कमलेश रावत ने बताया कि दशहरा पर्व राजा जगत सिंह ने 1660 में शुरू किया था. उसी समय से 365 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया जाने लगा और देवताओं की परंपरा का पालन किया जाने लगा. उस समय देवता साहिब कुईकंडा नाग तांदी ने दशहरा उत्सव में शिरकत की थी, लेकिन राजा द्वारा देवता को राजदरबार के प्रौढ़ (प्रवेशद्वार) के नीचे से गुजारने की कोशिश की गई. जबकि देवता किसी की भी चौखट पार नहीं करते हैं. जिसके बाद देवता गुस्सा हो गए और फिर कभी कुल्लू के दशहरा उत्सव में नहीं आए. ऐसे में अब करीब 365 साल बाद देवता दशहरा उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं.
इन क्षेत्रों के भी आराध्य हैं देवता
कारदार कमलेश रावत ने बताया कि देवता कुईकंडा नाग तांदी की मान्यता न केवल स्थानीय, बल्कि नित्थर क्षेत्र के बाहर से भी कई लोगों में भी है. सिरीगढ़, नरेणगढ़ और हिमरीगढ़ के लोग कुईकंडा नाग को अपना आराध्य मानते हैं. कई साल पहले जब देवता कुईकंडा नाग दशहरे में शिरकत करने कुल्लू पहुंचे थे तो राजा जगत सिंह ने जबरदस्ती देवता को अपने राजदरबार में लाना चाहा थे, जिससे देवता नाराज हो गए थे. 365 साल बाद अब देवता के आदेश पर मंदिर कमेटी ने दशहरा उत्सव में जाने का फैसला लिया है.