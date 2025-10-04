ETV Bharat / state

365 साल बाद कुल्लू दशहरा में पहुंचे देवता कुई कांडा नाग, आपदा से बचाते हैं देवता

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए सैकड़ों देवी-देवता पहुंचे हैं. वहीं, श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए इस बार उपमंडल निरमंड के तांदी गांव से देवता कुई कांडा नाग भी कुल्लू दशहरा में पहुंचे हैं. देवता कुई कांडा नाग 365 सालों के बाद शुक्रवार को ढालपुर मैदान पहुंचे हैं. साल 1660 में देवता ने एक बार ही अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते देवता ने दशहरा में आना बंद कर दिया था. इस साल देवता से जुड़े हुए श्रद्धालुओं ने दशहरा उत्सव में जाने के लिए अरदास की थी. जिसे देवता ने सहर्ष स्वीकार किया और हजारों की भीड़ के साथ देवता 200 किलोमीटर पैदल चलकर ढालपुर पहुंचे. जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं.

ढालपुर पहुंचे देवता कुई कांडा नाग (ETV Bharat)

देवता ने यात्रा में यहां किया ठहराव

जिला कुल्लू के उपमंडल निरमंड की उप तहसील निथर के तांदी गांव से देवता अपने हारियान व देवलु के संग दशहरा उत्सव के लिए पहुंच गए हैं. देवता ने पहला पड़ाव घियागी में किया. दूसरे दिन शनि मंदिर और अपनी यात्रा के तीसरे दिन देवता भुंतर पहुंचें. देवता के पुजारी गोविंद शर्मा ने बताया कि "कुई कांडा नाग देवता किसी भी प्रकार की छत, प्रवेश द्वार और टनल होकर नहीं गुजरते हैं. लगभग 180 किलोमीटर से पैदल चलकर देवता को हारियान व देवलु कुल्लू पहुंचे हैं. इस यात्रा में यह भी तय किया गया है कि तांदी से किस गांव के लोग देवता को उठाएंगे. इससे आगे कौन सा गांव का कार्य रहेगा यह सब तय किया गया था. वहीं, हर घर से एक व्यक्ति का आना अनिवार्य था."