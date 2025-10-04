365 साल बाद कुल्लू दशहरा में पहुंचे देवता कुई कांडा नाग, आपदा से बचाते हैं देवता
श्रद्धालुओं की आस्था के चलते 365 साल बाद देवता कुई कांडा नाग ढालपुर पहुंचे. हजारों श्रद्धालुओं ने देवता के दर्शन किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 10:12 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 11:04 AM IST
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए सैकड़ों देवी-देवता पहुंचे हैं. वहीं, श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए इस बार उपमंडल निरमंड के तांदी गांव से देवता कुई कांडा नाग भी कुल्लू दशहरा में पहुंचे हैं. देवता कुई कांडा नाग 365 सालों के बाद शुक्रवार को ढालपुर मैदान पहुंचे हैं. साल 1660 में देवता ने एक बार ही अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते देवता ने दशहरा में आना बंद कर दिया था. इस साल देवता से जुड़े हुए श्रद्धालुओं ने दशहरा उत्सव में जाने के लिए अरदास की थी. जिसे देवता ने सहर्ष स्वीकार किया और हजारों की भीड़ के साथ देवता 200 किलोमीटर पैदल चलकर ढालपुर पहुंचे. जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं.
देवता ने यात्रा में यहां किया ठहराव
जिला कुल्लू के उपमंडल निरमंड की उप तहसील निथर के तांदी गांव से देवता अपने हारियान व देवलु के संग दशहरा उत्सव के लिए पहुंच गए हैं. देवता ने पहला पड़ाव घियागी में किया. दूसरे दिन शनि मंदिर और अपनी यात्रा के तीसरे दिन देवता भुंतर पहुंचें. देवता के पुजारी गोविंद शर्मा ने बताया कि "कुई कांडा नाग देवता किसी भी प्रकार की छत, प्रवेश द्वार और टनल होकर नहीं गुजरते हैं. लगभग 180 किलोमीटर से पैदल चलकर देवता को हारियान व देवलु कुल्लू पहुंचे हैं. इस यात्रा में यह भी तय किया गया है कि तांदी से किस गांव के लोग देवता को उठाएंगे. इससे आगे कौन सा गांव का कार्य रहेगा यह सब तय किया गया था. वहीं, हर घर से एक व्यक्ति का आना अनिवार्य था."
"कुई कांडा नाग देवता 1660 में पहली बार दशहरा उत्सव में भाग लेने आए थे. इसके बाद से देवता ने दशहरा उत्सव में भाग नहीं लिया. अब 365 साल के बाद फिर से देवता उत्सव में भाग लेने आ रहे हैं. इसके लिए इस साल क्षेत्र के युवाओं ने मंदिर में बैठक की गई थी और देवता से भी अनुमति मांगी गई थी. देवता ने भी दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए अपनी अनुमति दी थी." - गोविंद शर्मा, देवता कुई कांडा नाग के पुजारी
आपदा से बचाते हैं देवता कुई कंडा नाग
पुजारी गोविंद शर्मा ने बताया कि "तांदी के देवता कुई कांडा नाग को बूढ़ी नागिन माता का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है. इन्हें नौ नाग (नसेसर) के नाम से भी जाना जाता है. बूढ़ी नागिन माता के सरयोलसर झील में भी सभी देवता सीधे झील के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुई कांडा नाग उलटी परिक्रमा देते हैं. विशेष रूप से सूखे या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए देवता को जाना जाता है.
"इस साल भी जब हमारा पूरा इलाका बरसात से जूझ रहा था, तो सब ने मिलकर देवता से आपदा से बचाव की मांग रखी थी. जिसे देवता ने स्वीकार किया. देवता की कृपा से हमारे पूरे इलाके में किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है. वही, देवता महामारी को दूर भागने, बारिश देने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं." - गोविंद शर्मा, देवता कुई कांडा नाग के पुजारी
देवता कुई कंडा नाग के मंदिर
पुजारी गोविंद शर्मा ने बताया कि तांदी, शेउगी, लटाडागई, घोरला, रूवा, ग्वाल, लुहरी में भी देवता के मंदिर है. देवता का मंदिर तीन गढ़ हिमरी, सिरिगढ, नारयण गढ की चोटी पर स्थित है. देवता के साथ छियारा, पांचवीर, जल देवता, मशान देवता, बंशीरा, न्या देवता, जाछनी देवता, काली भगवती भी वास करते हैं. देवता के रथ में माता भुवनेश्वरी और माता जलेश्वरी भी विराजमान है.