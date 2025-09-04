ETV Bharat / state

झारखंड के देवपुजन ठाकुर का भारतीय टीम में चयन, 4th वर्ल्ड वुडबॉल चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा - WORLD WOODBALL CHAMPIONSHIP

झारखंड के युवा वुडबॉल खिलाड़ी देवपुजन ठाकुर का चयन भारतीय टीम में हुआ है. वे 4th वर्ल्ड वुडबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

woodball player devpujan thakur
वुडबॉल खिलाड़ी देवपुजन ठाकुर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 9:05 PM IST

रांची: गुरूवार का दिन झारखंड के लिए गर्व का क्षण रहा. राज्य के युवा वुडबॉल खिलाड़ी देवपुजन ठाकुर का चयन भारतीय टीम में हुआ है. वे 4th वर्ल्ड वुडबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह प्रतियोगिता 7 से 13 सितंबर 2025 तक थाईलैंड में आयोजित होगी, जिसमें दुनिया भर के कई देशों की टीमें हिस्सा लेंगी. देवपुजन ठाकुर झारखंड से चुने गए एकमात्र खिलाड़ी हैं.

भारतीय टीम में चयन की जानकारी मिलते ही उनके परिवार, दोस्तों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई. देवपुजन ठाकुर 5 सितंबर को रांची से मुंबई रवाना होंगे. मुंबई से वे भारतीय टीम के साथ 7 सितंबर को थाईलैंड के लिए उड़ान भरेंगे.

देवपुजन ठाकुर को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने का मिला मौका

देवपुजन ठाकुर 2011-12 से वुडबॉल खेल से जुड़े हुए हैं. शुरुआती दिनों में साधारण स्तर से खेल की शुरुआत करने वाले ठाकुर ने धीरे-धीरे अपनी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई. अब वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उतरकर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं.

अपनी सफलता का श्रेय देवपुजन ठाकुर अपने माता-पिता, भाई-बहन, दोस्तों और गुरुओं को देते हैं. उन्होंने कहा कि वे जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें उनके परिजनों का आशीर्वाद और सहयोग सबसे बड़ी ताकत रहे हैं. इसके साथ ही वे मानते हैं कि झारखंड वुडबॉल संघ के वरिष्ठ सदस्यों और कोच का मार्गदर्शन हमेशा उन्हें सही दिशा देता रहा है.

संघ के साथ जुड़े लोगों ने बढ़ाया उत्साह

संघ के साथ जुड़े गोविंद झा राणा, आशुतोष द्विवेदी, राजीव रंजन, राजू पोद्दार, सरवर अंसारी और बंटी टोप्पो ने लगातार उनका उत्साह बढ़ाया और प्रशिक्षण में सहयोग दिया. यही कारण है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का हिस्सा बन सके हैं.

गौरतलब है कि वुडबॉल खेल धीरे-धीरे झारखंड में लोकप्रिय हो रहा है. ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक युवा खिलाड़ी इस खेल से जुड़ रहे हैं. देवपुजन ठाकुर की सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की उपलब्धि है बल्कि यह आने वाली नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी बनेगी.

'देवपुजन ठाकुर ने अपने निरंतर अभ्यास और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है. यह पूरे झारखंड के लिए गर्व का अवसर है. हमें उम्मीद है कि वे शानदार प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे: गोविंद झा राणा, कोच एवं सचिव, झारखंड वुडबॉल संघ

झारखंड वुडबॉल संघ का मानना है कि इस तरह की उपलब्धियों से झारखंड में खेलों के प्रति नई ऊर्जा का संचार होगा. देवपुजन ठाकुर जैसे खिलाड़ी यह साबित कर रहे हैं कि सही मेहनत और दिशा मिलते ही झारखंड का युवा किसी भी खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक सकता है.

वुडबॉल खेलते हुए देवपुजन ठाकुर (Etv Bharat)
TAGGED:

थाईलैंड में वुडबॉल चैंपियनशिपDEVPUJAN THAKUR SELECTED IN TEAMदेवपुजन ठाकुर का भारतीय टीम में चयनWOODBALL PLAYER DEVPUJAN THAKURWORLD WOODBALL CHAMPIONSHIP

