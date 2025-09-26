ETV Bharat / state

कुंवारी माता की भक्ति: पेट में स्थापित जवारा और अखंड ज्योति, कीलों की शैय्या और झूले पर आराधना

दुर्ग : शारदीय नवरात्रि के दौरान शहर से लेकर गांव तक मां जगत जननी के उपासक आराधना में जुटे हैं. देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही हैं.शहरों से लेकर गांवों तक माता के भक्त देवी भक्ती में डूबे हैं. ऐसी ही भक्ति कातरो गांव में वैष्णवी करती हैं.जो पूरे क्षेत्र में कुंवारी माता के नाम से जानी जाती है.वैष्णवी नवरात्रि के नौ दिनों में कठिन आराधना करती हैं.जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग उनके घर पर आते हैं.

कातरों गांव में माता की चौकी : दुर्ग जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कातरो गांव में कुंवारी माता के नाम से पहचानी जाने वाली वैष्णवी ने पेट में जवारा बोया है.इसके बाद उसके ऊपर अखंड ज्योति स्थापित की है.नवरात्रि के पहले दिन से नवमी तक कुंवारी माता इसी तरह से कीलों की शैय्या पर लेटकर देवी मां की आराधना करती है.इस दौरान मंदिर में आने वाले भक्तों के समस्याओं का निराकरण करती है.

नवरात्र पर कुंवार माता की भक्ति (ETV BHARAT)

काटों वाले झूले पर झूलती हैं माता : नवमी के अंतिम दिन कुंवारी माता कीलों के झूले पर कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर झूला झूलती है.इस दौरान जो भी भक्त कुंवारी माता को देखता है वो पल भर के लिए हैरान हो जाता है. यहां आने वाले भक्तों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें कुंवारी माता की जानकारी मिली.इसके बाद महाराष्ट्र से दुर्ग कातरों गांव पहुंचे. जहां कुंवारी माता पेट पर ज्योति ज्वारा स्थापति की हैं.