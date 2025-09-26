कुंवारी माता की भक्ति: पेट में स्थापित जवारा और अखंड ज्योति, कीलों की शैय्या और झूले पर आराधना
दुर्ग जिले के कातरो गांव में कुंवारी माता देवी की कठिन भक्ति में लीन हैं.जिसके दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आ रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2025 at 8:44 PM IST
दुर्ग : शारदीय नवरात्रि के दौरान शहर से लेकर गांव तक मां जगत जननी के उपासक आराधना में जुटे हैं. देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही हैं.शहरों से लेकर गांवों तक माता के भक्त देवी भक्ती में डूबे हैं. ऐसी ही भक्ति कातरो गांव में वैष्णवी करती हैं.जो पूरे क्षेत्र में कुंवारी माता के नाम से जानी जाती है.वैष्णवी नवरात्रि के नौ दिनों में कठिन आराधना करती हैं.जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग उनके घर पर आते हैं.
कातरों गांव में माता की चौकी : दुर्ग जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कातरो गांव में कुंवारी माता के नाम से पहचानी जाने वाली वैष्णवी ने पेट में जवारा बोया है.इसके बाद उसके ऊपर अखंड ज्योति स्थापित की है.नवरात्रि के पहले दिन से नवमी तक कुंवारी माता इसी तरह से कीलों की शैय्या पर लेटकर देवी मां की आराधना करती है.इस दौरान मंदिर में आने वाले भक्तों के समस्याओं का निराकरण करती है.
काटों वाले झूले पर झूलती हैं माता : नवमी के अंतिम दिन कुंवारी माता कीलों के झूले पर कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर झूला झूलती है.इस दौरान जो भी भक्त कुंवारी माता को देखता है वो पल भर के लिए हैरान हो जाता है. यहां आने वाले भक्तों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें कुंवारी माता की जानकारी मिली.इसके बाद महाराष्ट्र से दुर्ग कातरों गांव पहुंचे. जहां कुंवारी माता पेट पर ज्योति ज्वारा स्थापति की हैं.
हम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी हुई.इसके बाद हम लोग परिवार के साथ यहां पर आए हैं.माता के दर्शन किए हैं और मनोकामना मांगे हैं -ममता राज बरई ,भक्त
कुंवारी माता की मां प्यारी साहू ने बताया कि साल 2012 से 14 साल की उम्र से कुंवारी माता यानी वैष्णवी साहू देवी की भक्ति करते आ रही है.
इस भक्ति को देखने छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी भक्त आते हैं. वो पूरे नौ दिनों तक बिना कुछ खाए पीए इसी तरह से भक्ति करती है.उसे माता का साक्षात् आशीर्वाद प्राप्त है.हीं जो लोग इसे ढकोसला मानते हैं वे लोग देवी की शक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे. - प्यारी साहू, वैष्णवी की मां
नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति की भक्ति की कई तस्वीरें सामने आई हैं.उन्हीं तस्वीरों में से एक है दुर्ग जिले का कातरो गांव.जहां वैष्णवी कीलों की शैय्या पर लेटकर साधना में लीन है. इस दौरान वो अपने पेट पर अखंड ज्योति भी रखती है.जिसके नीचे ज्वारा बोए जाते हैं. इस साधना के दौरान वैष्णवी दिन-रात मां दुर्गा की भक्ति में लीन रहती हैं. बताया जाता है कि कुंवारी माता 8 दिनों तक कील वाले पलंग में लेटें रहती हैं.नौवें दिन कांटे के झूले में झूलती हैं.
कीलों पर लेटकर माता की अनोखी भक्ति , भक्त ने शरीर में स्थापित की अखंड ज्योति
मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, कोई लेटकर तो कोई घुटनों के बल पहुंचा माता के धाम
सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू