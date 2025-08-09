अजमेर: सावन मास की पूर्णिमा पर तीर्थ नगरी पुष्कर में बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित, वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी और श्रद्धालुओं ने हिमाद्री स्नान किया. शास्त्रों के अनुसार, हिमाद्री स्नान को दसविध स्नान भी कहते हैं. श्रावणी कर्म से विप्र समाज ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति पाता है. यही वजह है कि पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 में से कई घाटों पर बड़ी संख्या में विप्रजनों ने सरोवर में 108 स्नान कर प्रायश्चित किया.

तीर्थ पुरोहित पंडित पवन राजोरिया राजऋषि बताते हैं कि श्रवण नक्षत्र में सभी विप्रजन पुष्कर के पवित्र सरोवर में प्रायश्चित स्नान करते हैं. इसे हिमाद्री स्नान और श्रावणी कर्म भी कहते हैं. कई प्रकार के द्रव्यों और पदार्थ से स्नान किया जाता है. स्नान कर अज्ञात और ज्ञात रूप से किए पापों के लिए क्षमा प्रार्थना कर प्रायश्चित किया जाता है. कामना की जाती है कि पापों से मुक्त होकर भागवत मार्ग पर सभी प्रशस्त हों और शुभ कार्य परिपूर्ण हों. इसके अलावा पितरों को भी सद्गति मिले, इसलिए कामना कर हिमाद्री स्नान किया जाता है. इसमें कई प्रकार की औषधियां, गोमूत्र, दूध, दही, कुशा, दूर्वा से स्नान किया जाता है. स्नान से पूर्व संकल्प होता है. इसमें धरती पर जितने भी तीर्थ और पुण्य क्षेत्र हैं, उनका स्मरण किया जाता है. अपने पापों को स्मार्ट कर उनकी मुक्ति के लिए संकल्प छोड़ा जाता है.

हिमाद्री स्नान का महत्व बताते हुए... (ETV Bharat Ajmer)

10 औषधियां से स्नान: पुष्कर में श्री ब्रह्म सावित्री वेदपीठ में आचार्य पंडित रामकरण शर्मा ने बताया कि वेदपीठ के विद्यार्थी और पूर्व विद्यार्थी हिमाद्री स्नान में शामिल हुए. इनके अलावा बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित भी हिमाद्री स्नान कर रहे हैं. स्नान से पूर्व आचमन कर संकल्प लिया, जो सबसे बड़ा संकल्प माना जाता है. पापों से मुक्ति पाने के लिए यह संकल्प किया जाता है. संकल्प के उपरांत 10 प्रकार के दसविद स्नान होते हैं. इसमें भस्म, मृतिका, हरिद्रा, हिरण्य, कुशा, फल आदि से स्नान किया गया. उसके बाद तीर्थ गुरु पुष्करराज का अभिमंत्रण किया.

हिमाद्री स्नान से पहले पूजा करते विप्रजन (ETV Bharat Ajmer)

संकल्प का बड़ा है महत्व: उन्होंने बताया कि स्नान के बाद वेदपीठ के विद्यार्थी और पूर्व विद्यार्थी विद्यालय जाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे. इसके बाद यज्ञ पवित्र का पूजन होगा. इसके बाद नवीन यज्ञोपवीत सभी विप्रजन धारण करेंगे. सभी विद्यार्थी हवन भी करेंगे. भगवान शिव का महामृत्युंजय अभिषेक भी किया जाएगा. विप्र जन के लिए श्रावणी नक्षत्र में हिमाद्री स्नान का विशेष महत्व है. विप्रजन के अलावा भी श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकता है. इसका संकल्प काफी बड़ा है. हिमाद्री स्नान संपूर्ण विश्व और राष्ट्र के लिए किया जा रहा है.