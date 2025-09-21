ETV Bharat / state

पितृ मोक्ष अमावस्या पर मतंगेश्वर महादेव के दर पर उमड़े श्रद्धालु, पितरों का किया तर्पण

पितृ मोक्ष अमावस्या पर खजुराहो में रविवार को उमड़ा आस्था का सैलाब. श्रद्धालुओं ने शिव सागर तालाब में स्नान कर किया पितरों का तर्पण.

Matangeswara Mahadev Temple
खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: प्रसिद्ध ओर प्राचीन खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पितृ मोक्ष अमावस्या पर आस्था, भक्ति और विश्वास का तांता लगा रहा. भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही लाइन में खड़े हो गए. बड़ी तादाद में शिव भक्त विशेष पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे.

सुबह से ही श्रद्धालु शिव सागर तालाब में स्नान कर पितरों का तर्पण करते दिखाई दिए. इसके बाद श्रद्धालुओं ने मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया. हर-हर महादेव के जयकारे से शिवालय गूंज उठा. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते उन्हें कई घंटे लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा. भक्तों ने महादेव की परिक्रमा की और भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर जलाभिषेक किया.

खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े भक्त (ETV Bharat)

मतंगेश्वर महादेव मंदिर में 18 फीट का लंबा शिवलिंग

खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है. यहां 18 फीट का शिवलिंग है जो 9 फीट जमीन के ऊपर और 9 फीट जमीन के नीचे तक स्थापित है. मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है.

Matangeswara Mahadev Temple
खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े भक्त (ETV Bharat)

पंडित गणेश प्रसाद बाजपेई बताते है "आज के दिन श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, पितरों के श्राद्ध के लिए अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन किसी भी तिथि पर परलोक गमन करने वाले पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है. इस दिन वे लोग भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जो सभी तिथियों पर श्राद्ध नहीं कर पाते या उन्हें अपने पितरों की तिथियों की जानकारी नहीं होती है. इसके अलावा इस दिन परिवार के उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या, पूर्णिमा और चतुर्दशी तिथि को हुई हो. आज का श्राद्ध सभी पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना जाता है."

Matangeswara Mahadev Temple
खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े भक्त (ETV Bharat)
Matangeswara Mahadev Temple
खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े भक्त (ETV Bharat)

मदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात

खजुराहो SDOP मननोहन सिंह बघेल ने बताया "सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में पुलिस को तैनात किया गया है. अमावस्या के दिन मंदिर में अधिक भीड़ पहुंचती है."

For All Latest Updates

TAGGED:

MATANGESWARA MAHADEV KHAJURAHOPITRU MOKSHA AMAVASYA KHAJURAHOPITRU MOKSHA AMAVASYA 2025CHHATARPUR NEWSMATANGESWARA MAHADEV TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.