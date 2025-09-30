ETV Bharat / state

अष्टमी के दिन दिल्ली के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, माता के जयकारों से गूंजा प्रांगण

नवरात्री में मां की पूजा का आज आठवां दिन है , इस मौके पर विशेष पूजा को लेकर मंदिरों में भक्तों का भारी भीड़

श्री झंडेवालन देवी माता मंदिर की तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: देशभर में नवरात्रि के पर्व की जबरदस्त धूम है. माता के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए भक्तों का सैलाब माता के मंदिरों में पहुंच रहा है. आज नवरात्र का आठवां दिन है, जब भक्त माता महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं. इस विशेष अवसर पर दिल्ली के श्री झंडेवालान देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. शारदीय नवरात्र के अष्टमी पर मंगलवार को माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची. सुबह 5:00 से ही भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगे हुए हैं.

तस्वीर दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर में से एक श्री झंडेवालन देवी माता मंदिर की है सुबह से ही श्रद्धालुओं में माता को दर्शन को लेकर प्रति काफी उत्साह नजर आ रहा है. माता रानी के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंजायेमान हो रहा है. दिल्ली का प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर इस समय नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त है. यहां नवरात्र के आरंभ से ही भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है. विशेष रूप से आज, जब माता महागौरी की पूजा हो रही है तो भक्त अपने श्रद्धा भाव के साथ लाइनों में खड़े होकर माता के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं.

नवरात्री में मां की पूजा का आज आठवां दिन (ETV Bharat)
इसी प्रकार दिल्ली के अन्य प्रसिद्ध मंदिर जिसमें कालकाजी माता मंदिर और छतरपुर स्थित माता श्री आद्या कात्यायनी देवी मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है. यहां भी प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं. कालकाजी मंदिर में और छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी देवी शक्तिपीठ मंदिर होने के चलते यहां महाअष्टमी की विशेष पूजा हो रही है. जिसके चलते भक्त यहां माता रानी के दर्शन और विशेष पूजा के लिए पहुंच रहे हैं औरपूरी श्रद्धा भाव के साथ लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं.
माता रानी के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंजायेमान
माता रानी के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंजायेमान (ETV Bharat)
नवरात्रि में आज के दिन का अलग ही महत्त्व है. उन्होंने कहा कि माता महागौरी की पूजा भी उत्तम फल दायक है. भक्तों के उत्साह और महागौरी की विशेष पूजा से मंदिर परिसर में भक्ति का अद्भुत माहौल बना हुआ है. नवरात्रि का पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें लोग अपनी भक्ति और श्रद्धा और सहयोग के साथ बड़े पूजा आयोजनों को संपन्न करते है.

