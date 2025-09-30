अष्टमी के दिन दिल्ली के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, माता के जयकारों से गूंजा प्रांगण
नवरात्री में मां की पूजा का आज आठवां दिन है , इस मौके पर विशेष पूजा को लेकर मंदिरों में भक्तों का भारी भीड़
Published : September 30, 2025 at 10:41 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में नवरात्रि के पर्व की जबरदस्त धूम है. माता के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए भक्तों का सैलाब माता के मंदिरों में पहुंच रहा है. आज नवरात्र का आठवां दिन है, जब भक्त माता महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं. इस विशेष अवसर पर दिल्ली के श्री झंडेवालान देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. शारदीय नवरात्र के अष्टमी पर मंगलवार को माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची. सुबह 5:00 से ही भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगे हुए हैं.
तस्वीर दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर में से एक श्री झंडेवालन देवी माता मंदिर की है सुबह से ही श्रद्धालुओं में माता को दर्शन को लेकर प्रति काफी उत्साह नजर आ रहा है. माता रानी के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंजायेमान हो रहा है. दिल्ली का प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर इस समय नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त है. यहां नवरात्र के आरंभ से ही भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है. विशेष रूप से आज, जब माता महागौरी की पूजा हो रही है तो भक्त अपने श्रद्धा भाव के साथ लाइनों में खड़े होकर माता के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें :