ETV Bharat / state

अष्टमी के दिन दिल्ली के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, माता के जयकारों से गूंजा प्रांगण

श्री झंडेवालन देवी माता मंदिर की तस्वीर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 30, 2025 at 10:41 AM IST 3 Min Read