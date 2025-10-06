ETV Bharat / state

श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र की जयंती, सत्संग धाम में उमड़े भक्त

देवघर: भक्ति, अनुशासन और मानवता का अद्भुत संगम बन चुका है देवघर का सत्संग नगर. श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र की 138वीं जयंती एवं 341वें ऋतिक सम्मेलन के अवसर पर यहां तीन दिवसीय भव्य सत्संग महोत्सव का आयोजन किया गया. जहां आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. चारों दिशाओं से श्रद्धालु देवघर पहुंचकर अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं.

पबना (अब बांग्लादेश) की पवित्र धरती पर जन्मे श्री श्री अनुकूलचंद्र ठाकुर ने 1913 में अपनी माता से दीक्षा लेकर आध्यात्मिक साधना का पथ अपनाया. उन्होंने जीवनभर “मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है” के मूल मंत्र को समाज में फैलाया. 1946 में देश के विभाजन के उपरांत उन्होंने देवघर की पावन भूमि पर अपना आश्रम स्थापित किया, जो आज सत्संग के नाम से संपूर्ण भारत ही नहीं, बल्कि विश्व में श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है.

देवघर के सत्संग चौक पर इन दिनों भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है. बिहार, बंगाल, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल से लेकर देश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु “जय गुरुदेव” के उद्घोष से वातावरण को आलोकित कर रहे हैं. सुबह से लेकर देर रात तक प्रवचन, भक्ति संगीत और सामूहिक प्रार्थना का क्रम जारी है.

देवघर में श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र की जयंती पर उमड़े भक्त (ETV Bharat)

सजाए गए मंडप, भव्य तोरण द्वार और मनमोहक पुष्प सज्जा के बीच श्रद्धालु ठाकुर जी की शिक्षाओं को आत्मसात करने पहुंचे हैं. “जीवन को प्रेम से सजाओ, मानवता को अपनाओ” इस संदेश ने मानो हर हृदय में नई ज्योति जगा दी हो.