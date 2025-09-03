ETV Bharat / state

मणिमहेश में अभी भी फंसे हैं 700 श्रद्धालु, सीएम सुक्खू ने रक्षा मंत्री से की हेलीकॉप्टर की मांग - DEVOTEES STRANDED IN MANI MAHESH

मणिमहेश में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से 6 हेलीकॉप्टर की मांग की.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में होने वाली मणिमहेश यात्रा पर गए 700 श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं. इन श्रद्धालुओं को निकालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हेलीकॉप्टर देने की मांग की है. ताकि श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके.

बुधवार को सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी-एसपी ऑनलाइन बैठक कर फीडबैक लिया. खास कर चंबा जिला में श्रद्धालुओं को निकालने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. इसको लेकर आज समीक्षा बैठक बुलाई गई. चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा पर गए 700 श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निकालने के निर्देश दिए गए हैं. आज भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से 70 यात्रियों को निकाला गया है. साथ ही 4 शवों को एयरफोर्स के विमान से पठानकोट भेजा गया".

सीएम सुक्खू ने कहा कि भरमौर से ऊपर फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए डिफेंस मिनिस्टर से बात करेंगे और एयरफोर्स के 6 हेलीकॉप्टर देने का आग्रह किया जाएगा. ताकि जल्द से जल्द इन श्रद्धालुओं को वहां से निकाला जाए.

उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भरमौर में है और उनसे सैटेलाइट फोन के माध्यम से जानकारी ली गई. सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. यात्रा मार्ग में भी श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से खाने की व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें: सितंबर में भी जारी रहेगा मौसम का सितम! 3 दिनों में ही सामान्य से 534 फीसदी अधिक हुई बारिश

शिमला: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में होने वाली मणिमहेश यात्रा पर गए 700 श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं. इन श्रद्धालुओं को निकालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हेलीकॉप्टर देने की मांग की है. ताकि श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके.

बुधवार को सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी-एसपी ऑनलाइन बैठक कर फीडबैक लिया. खास कर चंबा जिला में श्रद्धालुओं को निकालने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. इसको लेकर आज समीक्षा बैठक बुलाई गई. चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा पर गए 700 श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निकालने के निर्देश दिए गए हैं. आज भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से 70 यात्रियों को निकाला गया है. साथ ही 4 शवों को एयरफोर्स के विमान से पठानकोट भेजा गया".

सीएम सुक्खू ने कहा कि भरमौर से ऊपर फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए डिफेंस मिनिस्टर से बात करेंगे और एयरफोर्स के 6 हेलीकॉप्टर देने का आग्रह किया जाएगा. ताकि जल्द से जल्द इन श्रद्धालुओं को वहां से निकाला जाए.

उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भरमौर में है और उनसे सैटेलाइट फोन के माध्यम से जानकारी ली गई. सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. यात्रा मार्ग में भी श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से खाने की व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें: सितंबर में भी जारी रहेगा मौसम का सितम! 3 दिनों में ही सामान्य से 534 फीसदी अधिक हुई बारिश

For All Latest Updates

TAGGED:

मणिमहेश में फंसे श्रद्धालुMANI MAHESH DEVOTEES STRANDEDCM SUKHU DEMANDS FROM RAJNATH SINGHCM SUKHU ON MANI MAHESH DEVOTEESDEVOTEES STRANDED IN MANI MAHESH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में अगस्त महीने इसलिए मची अधिक तबाही, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां?

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.