भोलेनाथ की कठिन साधना: सुल्तानगंज से दंडवत प्रणाम करते हुए श्रद्धालु पहुंचते हैं देवघर, जानें क्या है धार्मिक मान्यता

भादो में खास तरह के श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं. इनकी साधना काफी कठिन होती है.

Baidyanath Dham Deoghar
दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर के बैद्यनाथ मंदिर जाते श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 17, 2025 at 6:14 PM IST

देवघर:सावन के बाद भादो महीने में भी देवघर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. भादो में भोलेनाथ के खास तरह के भक्त देवघर पहुंचते हैं. ऐसे भक्त सुल्तानगंज से दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा नगर देवघर पहुंचते हैं.

दंडवत प्रणाम करते हुए 105 किलोमीटर तक का सफर करना किसी कठिन साधना से कम नहीं है. पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो भक्त सुल्तानगंज से जल उठाकर दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा नगरी देवघर में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उनकी हर समस्या का समाधान हो जाता है.

देवघर से संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

क्या हैं धार्मिक मान्यताएं

इस संबंध में देवघर के वरिष्ठ पंडा सुनील चरण मिश्रा बताते हैं कि दंड प्रणाम कर देवघर आने वाले भक्तों के बारे में मान्यता है कि इस तरह के साधना से लोगों का अहंकार समाप्त होता है और इंसानों का इंसानों के प्रति प्रेम बढ़ता है.

वहीं देवघर बाबा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा झलक बताते हैं कि जो भक्त दंडवत प्रणाम कर सुल्तानगंज से बाबा धाम का सफर करते हैं उस भक्त को कभी भी कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती है. सनातन धर्म के अनुसार कई क्षेत्रों में इसे कष्टी कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है. यदि किसी के जीवन में किसी तरह का कष्ट होता है तो वह इस तरह से यात्रा करते हुए बाबा धाम में पहुंचकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं तो उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं.

Special Devotees Of Lord Shiva
दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर के बैद्यनाथ मंदिर जाते श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

25 से 30 दिन देवघर पहुंचने में लगता है समय

वहीं दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि इस प्रकार देवघर आने में उन्हें करीब 25 से 30 दिनों का समय लगता है. जमीन पर लेट-लेट कर आने के कारण कई बार उनके शरीर में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन भक्ति में श्रद्धालुओं को कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है. दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि 25 दिनों तक लगातार जमीन पर लेटते हुए आना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति असीम श्रद्धा उन्हें इस कष्ट का अनुभव नहीं होने देती है.

105 किमी दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचे हैं देवघर

वहीं कई श्रद्धालुओं ने बताया कि साल में एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए जो भी भक्त 105 किलोमीटर का सफर कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें पूरे वर्ष किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी से नहीं जूझना पड़ता है. दंडवत प्रणाम करते हुए सुल्तानगंज से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय लोग भी विशेष लगाव रखते हैं. ऐसे श्रद्धालुओं के कष्ट और कठिन साधना को देखते हुए स्थानीय लोग पानी और शरबत जैसी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं.

Baidyanath Dham Deoghar
दंडवत प्रणाम कर देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था. (फोटो-ईटीवी भारत)

विशेष लाइन और कच्ची सड़क बनाने की मांग

दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर आने वाले कई श्रद्धालुओं ने कहा कि कई जगहों पर उन्हें पक्की सड़क पर लेटते हुए सफर करना पड़ा. यदि दंडवत प्रणाम करते हुए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष लाइन बनाई जाए और उस लाइन को पूरी तरह से कच्ची सड़क की जाए तो इससे दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी.

Special Devotees Of Lord Shiva
दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर के बैद्यनाथ मंदिर जाते श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह के कठिन शारीरिक परिश्रम कर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को चर्म रोग या फिर किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट होने पर तुरंत इलाज हो सके.

गौरतलब है कि देवघर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन दंडवत प्रणाम करते हुए आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति लोगों की एक विशेष आस्था होती है और उनके द्वारा की गई पूजा-अर्चना के माध्यम से लोग अपने लिए भी भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं.

