धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में लौटी रौनक, श्रद्धालुओं ने किए मां गंगा के दर्शन, कारोबारी भी खुश

मंगलवार शाम 6 बजे तक गंगोत्री धाम में करीब सौ अधिक यात्रियों ने विशेष पूजा-अर्चना कर मां गंगा के दर्शन किए. इसी तरह 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में अब धीरे-धीरे सन्नाटा खत्म होने लगा है. वहीं तीर्थपुरोहितों और चारधाम से जुड़े व्यापारियों में खुशी की लहर छाई. हालांकि कोई भी श्रद्धालु रात में गंगोत्री धाम में नहीं रूका. गंगा दर्शन और गंगाजल भरने के बाद सभी यात्री वापस जनपद मुख्यालय लौटे.

उत्तरकाशी : धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं के पहुंचने से रौनक लौटी. मंगलवार 9 सितंबर को 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए. धराली आपदा व अतिवृष्ट से भटवाड़ी से लेकर धराली तक गंगोत्री हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण गंगोत्री धाम की यात्रा पर विराम लग गया था. जिला प्रशासन और बीआरओ लगातार हाईवे खोलने के प्रयास में जुटा रहा. प्रशासन और बीआरओ की इस सफलता की बदलौत गंगोत्री हाईवे धाम तक खुल सका है.

जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन की बैठक में बीते शुक्रवार को निर्णय लिया गया था कि शनिवार से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू की जाएगी. इसमें यह भी निश्चित हुआ था कि चार दिन तक शटल सेवा के माध्यम से यात्रियों को जनपद मुख्यालय से गंगोत्री धाम भेजा जाएगा, लेकिन पिछले तीन दिन गंगोत्री हाईवे अलग-अलग समय पर बंद होने के कारण यात्रा शुरू नहीं हो पाई. वहीं मंगलवार को जनपद मुख्यालय में रुके हुए यात्रियों को प्रशासन की ओर से शटल सेवा के माध्यम से स्थानीय वाहनों द्वारा गंगोत्री धाम भेजा गया.

गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित सुमन सेमवाल ने बताया कि भक्तों के गंगोत्री धाम पहुंचने पर आपदा के बाद एक बार फिर सुरक्षित चारधाम यात्रा की उम्मीद जगी है. आपदा के 35 दिन बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत से गंगोत्री धाम पहुंचे यात्रियों ने गंगा जी के दर्शन किए और उसके बाद जल भरकर वापस जनपद मुख्यालय लौटे.

पंवार ने बताया कि अभी तीन से चार दुकानें ही गंगोत्री धाम में खुली है. अगर यात्रा दोबारा चरम पर आती है, तो जल्द ही दुकानें और ढाबे खुलने शुरू हो जाएंगे. जिला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा ने कहा कि आपदा के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होने से चारधाम यात्रा व्यवसाय से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है. वहीं आगामी 11 और 12 सितंबर को यात्रियों की अच्छी बुकिंग है. फिलहाल प्रशासन के निर्देश पर यात्रा का संचालन शटल सेवा के माध्यम से ही किया जाएगा.

