ETV Bharat / state

शरद पूर्णिमा बाबा धाम मंदिर में भक्तों का तांता, देर शाम तक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

देवघर के बैजनाथ धाम मंदिर में शरद पूर्णिमा को लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया.

Devotees offer prayers at Baidyanath Dham Temple on occasion of Sharad Purnima in Deoghar
देवघर के बैजनाथ धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 11:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: शरद पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बैजनाथ धाम में जलाभिषेक किया. देर शाम तक बाबा धाम में श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते दिखे.

आज का शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार काफी महत्वपूर्ण है. पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण करते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि आज के दिन खुले आसमान से गिरने वाले शीत में रखे खीर को खाने से शरीर के सारे बीमारी दूर हो जाती है.

शरद पूर्णिमा को लेकर बाबा धाम में भक्तों का तांता (ETV Bharat)

बाबा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा झलक बताते हैं आज का दिन बैजनाथ धाम में पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें कभी भी किसी काम में बाधा नहीं होता है.

भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए. बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त बताते हैं कि आज के दिन बाबा मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है. क्योंकि यह माना जाता है कि अगर आज के दिन बैजनाथ धाम में कोई भक्त जलाभिषेक करता है तो उसके जीवन की हर कष्ट समाप्त हो जाती है. इसीलिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आए.

शरद पूर्णिमा के दिन बिहार के सभी जिलों से लोग देवघर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर उनसे अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कामना की. देर शाम तक मिली जानकारी के अनुसार 50 हजारों से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं ने आज जलाभिषेक किया.

इसे भी पढ़ें- इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा काल का साया, जानें चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त

इसे भी पढे़ं- बैद्यनाथ धाम में नवरात्र का शुभारंभ: शैलपुत्री पूजन संग भक्तिमय हुआ बाबा धाम, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

इसे भी पढे़ं- देवघर में कृष्णाष्टमी को लेकर विशेष तैयारी, आयोजित होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्तों की भारी भीड़

For All Latest Updates

TAGGED:

बाबा धाम मंदिर में पूजाBAIDYANATH DHAM TEMPLEDEOGHARDEVOTEES PRAYERS ON SHARAD PURNIMASHARAD PURNIMA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.