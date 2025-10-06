शरद पूर्णिमा बाबा धाम मंदिर में भक्तों का तांता, देर शाम तक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
देवघर के बैजनाथ धाम मंदिर में शरद पूर्णिमा को लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया.
Published : October 6, 2025 at 11:46 PM IST
देवघर: शरद पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बैजनाथ धाम में जलाभिषेक किया. देर शाम तक बाबा धाम में श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते दिखे.
आज का शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार काफी महत्वपूर्ण है. पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण करते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि आज के दिन खुले आसमान से गिरने वाले शीत में रखे खीर को खाने से शरीर के सारे बीमारी दूर हो जाती है.
बाबा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा झलक बताते हैं आज का दिन बैजनाथ धाम में पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें कभी भी किसी काम में बाधा नहीं होता है.
भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए. बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त बताते हैं कि आज के दिन बाबा मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है. क्योंकि यह माना जाता है कि अगर आज के दिन बैजनाथ धाम में कोई भक्त जलाभिषेक करता है तो उसके जीवन की हर कष्ट समाप्त हो जाती है. इसीलिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आए.
शरद पूर्णिमा के दिन बिहार के सभी जिलों से लोग देवघर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर उनसे अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कामना की. देर शाम तक मिली जानकारी के अनुसार 50 हजारों से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं ने आज जलाभिषेक किया.
