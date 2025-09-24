ETV Bharat / state

मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, कोई लेटकर तो कोई घुटनों के बल पहुंचा माता के धाम

दंतेवाड़ा : बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में नवरात्रि का विशेष महत्व है. नवरात्रि के तीसरे दिन मंगलवार को मां चंद्रघंटा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए. सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर में नजर आईं. हर कोई मां की एक झलक पाने के लिए आतुर था. भक्तों ने माता के दर्शन कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की.





देश-विदेश से पहुंचते हैं भक्त : नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है. यहां न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेश से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में ज्योति प्रज्वलित की जाती है. परंपरागत अनुष्ठान संपन्न होते हैं. मान्यता है कि मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है.





मनोकामना पूरी होने पर विशेष आस्था : इस दौरान भक्त अपनी आस्था को अनोखे तरीके से प्रकट करते हैं. कोई मीलों दूर पैदल चलकर मंदिर पहुंचता है तो कोई घुटनों के बल या लेटकर माता के दरबार तक आता है. जगदलपुर से आए श्रद्धालु हरजीत सिंह ने बताया कि वे पिछले आठ वर्षों से करीब 80 लोगों का जत्था लेकर हर साल नवरात्र में माता के दर्शन के लिए आते हैं. उनका विश्वास है कि मां दंतेश्वरी से जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना करता है, वो पूरी होती है.इसी तरह गीदम के सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने माता से नौकरी और अपनी मां के स्वस्थ्य होने की मनोकामना मांगी थी.