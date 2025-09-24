ETV Bharat / state

मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, कोई लेटकर तो कोई घुटनों के बल पहुंचा माता के धाम

बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है.

Maa Danteshwari in Navratri
मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 7:18 PM IST

दंतेवाड़ा : बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में नवरात्रि का विशेष महत्व है. नवरात्रि के तीसरे दिन मंगलवार को मां चंद्रघंटा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए. सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर में नजर आईं. हर कोई मां की एक झलक पाने के लिए आतुर था. भक्तों ने माता के दर्शन कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की.


देश-विदेश से पहुंचते हैं भक्त : नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है. यहां न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेश से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में ज्योति प्रज्वलित की जाती है. परंपरागत अनुष्ठान संपन्न होते हैं. मान्यता है कि मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है.



मनोकामना पूरी होने पर विशेष आस्था : इस दौरान भक्त अपनी आस्था को अनोखे तरीके से प्रकट करते हैं. कोई मीलों दूर पैदल चलकर मंदिर पहुंचता है तो कोई घुटनों के बल या लेटकर माता के दरबार तक आता है. जगदलपुर से आए श्रद्धालु हरजीत सिंह ने बताया कि वे पिछले आठ वर्षों से करीब 80 लोगों का जत्था लेकर हर साल नवरात्र में माता के दर्शन के लिए आते हैं. उनका विश्वास है कि मां दंतेश्वरी से जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना करता है, वो पूरी होती है.इसी तरह गीदम के सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने माता से नौकरी और अपनी मां के स्वस्थ्य होने की मनोकामना मांगी थी.

जब इच्छा पूरी हुई तो व्रत लिया कि लेटते हुए माता के दरबार पहुंचेंगे. इस वर्ष उसी व्रत को पूरा करने दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे - सतीश कुमार, श्रद्धालु

मंदिर कमेटी ने की व्यवस्था : कई श्रद्धालुओं ने साझा किया कि बीमारी, कठिनाई या परिवार की समस्याओं से मुक्ति मिलने के बाद वे घुटनों के बल चलकर माता का आशीर्वाद लेने आते हैं. भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. दंतेवाड़ा से जगदलपुर तक पंडाल लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से राहत मिले. भोजन के लिए भंडारे और 24 घंटे सेवा व्यवस्था की गई है. दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी : यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस बल, महिला फाइटर जवान और एनसीसी कैडेट्स को तैनात किया गया है. शंखनी-डंकनी नदी तट पर गोताखोरों की टीम मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ ने भक्तों से अपील की है कि वे कतारबद्ध होकर दर्शन करें और प्रशासन का सहयोग करें.


मां दंतेश्वरी से सुख समृद्धि की कामना : नवरात्र का यह पावन पर्व दंतेवाड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाईयां देता है. मां दंतेश्वरी दरबार में उमड़ रही भक्तों की भीड़ इस आस्था और विश्वास की गवाही दे रहा है. यहां आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि बस्तर क्षेत्र की शांति, सुख और समृद्धि के लिए भी मां का आशीर्वाद मांगते हैं.



मां दंतेश्वरीNAVRATRI 2025DARSHAN OF MAA DANTESHWARIनवरात्रिMAA DANTESHWARI IN NAVRATRI

