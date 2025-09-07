ETV Bharat / state

भाद्रपद पूर्णिमा पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, चंद्र ग्रहण को लेकर तय समय से पहले बंद हो जाएंगे पट

भाद्रपद पूर्णिमा को लेकर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी.

Baidyanath Temple In Deoghar
देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read

देवघर: बाबा नगरी देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर में शनिवार की तरह रविवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. भाद्र मास और शुक्ल पक्ष के दिन यानी शनिवार को करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था. वहीं रविवार को पूर्णिमा के मौके पर भी सुबह से ही बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.

आज तय समय से पहले बंद कर दिए जाएंगे मंदिर के पट

वहीं भाद्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है. इसे लेकर रविवार को मंदिर प्रबंधन की तरफ से यह तय किया गया है कि रविवार शाम निर्धारित समय से पहले ही बाबा मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा. चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही भगवान भोलेनाथ की शृंगार पूजा की जाएगी और फिर मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा. दूसरे दिन सोमवार की सुबह बाबा मंदिर का पट खोला जाएगा.

जानकारी देते बैद्यनाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संजीव पंडा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चंद्र ग्रहण के दौरान सभी तरह के कार्य निषिद्ध

इस संबंध में बैद्यनाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संजीव पांडा बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान सभी तरह के कार्य निषिद्ध हैं. खासकर ग्रहण के समय किसी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. मंदिर प्रबंधन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम 6:00 बजे तक बाबा मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे. इसके पूर्व बाबा बैद्यनाथ की शृंगार पूजा की जाएगी.

आज रात 9:58 बजे से शुरू होगा ग्रहण

मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संजीव पंडा ने बताया कि रविवार रात्रि के 9 बजकर 58 मिनट पर चंद्र ग्रहण लगेगा और देर रात 1 बजकर 26 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा. ग्रहण काल में बाबा मंदिर परिसर में किसी तरह की पूजा और अनुष्ठान नहीं होंगे.

चंद्र ग्रहण को देखते हुए रविवार को मंदिर के पट जल्दी बंद होने की जानकारी मिलने के बाद पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु भी जल्दबाजी में पूजा करते नजर आए. वहीं कई श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम कूपन खरीद कर वीआईपी लाइन में लगकर पूजा की.

पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम

इधर, पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है. श्रीराम झा चौक से लेकर बाबा मंदिर तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा करने में कोई परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था भी सुगम रहे.

