कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरी, पंजाब से आए 4 श्रद्धालुओं की मौत, 23 यात्री घायल - PICKUP FELL INTO DITCH IN KANGRA

कांगड़ा के चामुंडा मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिर गई. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं.

कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरी
कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 1:32 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 1:47 PM IST

धर्मशाला: आज पूरा देश 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश एक बुरी खबर सामने आ रही है. हिमाचल के कांगड़ा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जानकारी के अनुसार चामुंडा मार्ग पर सुबह श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरने से पंजाब से आए 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. जबकि 23 यात्री घायल हो गए. घायलों का कांगड़ा के टांडा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में उपचार चल रहा है.

जिला कांगड़ा के एसपी अशोक रत्न ने बताया, "इस सड़क हादसे में चार लोगों की जान जा चुकी है और बाकी लोगों का उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. पुलिस ने चार लोगों के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सपुर्द कर दिए जाएंगे".

कांगड़ा पुलिस से मिली सूचना के अनुसार पंजाब के 29 श्रद्धालु कांगड़ा के चामुंडा मंदिर दर्शन करके वापस पंजाब लौट रहे थे. आज सुबह 7 बजकर 30 मिनट के करीब इनकी पिकअप (PB 03Q 9646) जदरंगल के पास गहरी खाई में गिरी. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल भेजा. एक महिला श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई. जबकि 3 अन्य ने टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं.

टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मिलाप शर्मा ने बताया, "4 लोगों की मौत हो गई है. 13 श्रद्धालुओं की स्थिति नाजुक बनी हुई है और 10 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका उपचार जारी है".

