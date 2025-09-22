नवरात्र के पहले दिन पर दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचे रजरप्पा, फूलों से सजाया जा रहा सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर
दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालु रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंच रहे हैं और देवी मां की पूजा कर रहे हैं.
Published : September 22, 2025 at 5:56 PM IST
रामगढ़ः शारदीय नवरात्रि सोमवार को कलश स्थापना के साथ शुरू हो गई. जिले भर के मंदिरों में भक्त पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर रहे हैं. रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी भक्तगण देवी की पूजा-अर्चना के लिए आ रहे हैं. भक्त मंदिर परिसर में हवन कुंडों में हवन और साधना कर रहे हैं.
मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन द्वारा भक्तों और तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं. श्रद्धालु हवन कुंडों में बैठकर साधना कर रहे हैं. कोलकाता से आए 15 कारीगरों की एक टीम भी नवरात्रि के लिए मंदिर को भव्य पुष्प सज्जा देने की तैयारी में जुटी है.
बड़ी संख्या में श्रदधालु पहुंचे मंदिर
शारदीय नवरात्रि के दौरान, देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. पूरे देश में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि के दौरान पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त पहुंचे. दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं और भक्तों ने संकल्प लेकर नौ दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की है और नौवें दिन पूर्णाहुति और सिद्धि प्राप्त करने के बाद प्रस्थान करेंगे.
फूलों से सजाया गया मंदिर
मंदिर के वरिष्ठ पुजारी देवाशीष पंडा ने बताया कि श्रद्धालु और भक्त नौ दिनों तक मंदिर परिसर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और नौवें दिन हवन के साथ पूजा का समापन होगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मां की पूजा-अर्चना के लिए आए हैं. इन नौ दिनों में देवी मां को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे. पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन किया जाएगा और मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा.
कोलकाता से मंगवाए गए हैं फूल
कोलकाता से 15 कारीगरों की एक टीम मंदिर को फूलों से सजाने के लिए आई है और तैयारी कर रही है. दो दिनों तक मंदिर को विभिन्न प्रकार के फूलों से भव्य रूप से सजाया जाएगा. मंदिर का अनूठा स्वरूप दर्शनार्थियों को आकर्षित करेगा. कोलकाता से फूल मंगवाए गए हैं, और कई विदेशी फूल भी लगाए जाएंगे, जिससे मंदिर को एक बिल्कुल नया रूप मिलेगा.
