ETV Bharat / state

कीलों पर लेटकर माता की अनोखी भक्ति , भक्त ने शरीर में स्थापित की अखंड ज्योति

कुरुद ब्लॉक के सिर्री गांव में माता की अनोखी भक्ति देखने को मिल रही है.जहां एक भक्त कीलों पर लेटकर अखंड ज्योति जला रहा है.

Devoted to maa Durga by lying on nails
कीलों पर लेटकर माता की अनोखी भक्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 7:29 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 8:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

संवाददाता: अभिषेक मिश्रा,धमतरी

--

धमतरी : कुरूद ब्लॉक से 45 किलोमीटर दूर सिर्री गांव में एक भक्त की नवरात्रि पर अनोखी भक्ति देखने को मिली. माता के भक्त ने कील लगी शैय्या पर लेटकर अपने पेट पर अखंड ज्योति जलाई है.भक्त के दर्शन करने वालों का कहना है कि कील या कांटा चुभने से शरीर में पीड़ा अत्यंत होती है. यहां सैकड़ों कील पर लेट कर माता की भक्ति करने वाले को जरुर माता ने आशीर्वाद दिया है.

Devoted to maa Durga by lying on nails
शरीर पर स्थापित की ज्योति कलश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन है माता का भक्त ?: जो शख्स कील पर लेटकर पूरे नौ दिन माता की आराधना करता है उसका नाम है चंदन.चंदन के पिता बांस की टोकरी समेत दूसरे सामान बनाकर जीपनयापन करते हैं.परिवार की माने तो साल 2007 से चंदन माता की भक्ति कर रहे हैं.पहले चंदन ने मौन व्रत रखकर आराधना शुरु की.लेकिन इसके दो साल बाद ही कील पर लेटकर अपनी भक्ति माता के प्रति अर्पित की.

9 दिनों तक कीलों पर लेटकर आराधना : सिर्री निवासी 31 साल के चंदन सुपल भगत ने अपने सीने में अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की है. 22 सितंबर से नवरात्रि के शुरु होने से ही कीलों से बने बिछौने पर लाल रंग की चुनरी बिछाकर उसमें लेटा हुआ है. साथ ही सीने में अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की है. चंदन ने बताया कि वो 9 दिनों तक इसी अवस्था में ही रहेंगे और उठेंगे भी नहीं.

Devoted to maa Durga by lying on nails
कीलों की शैय्या पर लेटकर माता की भक्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कीलों पर लेटकर माता की अनोखी भक्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माता ने सपने में दिए थे दर्शन : चंदन के मुताबिक वो अपनी ज्योति कलश की देखरेख पंडा के सहयोग से करते हैं. उन्होंने कहा कि साल 2007 में नवरात्रि के 9 दिनों तक मौन व्रत धारण किया था.सिरकट्टी आश्रम के भुनेश्वरी शरण दास महाराज कुटेलाधाम पांडुका से दीक्षा ली. साल 2009 में नवरात्रि के अवसर पर पूरे 9 दिन निर्जला एवं बिना कोई आहार ग्रहण किए व्रत रखा था. 2023 में उनको सपने में ज्योति प्रज्ज्वलित होती हुई दिखाई देती थी.

सपने में माता के दर्शन होने के बाद ज्योत जंवारा ही लगातार सपने में आते रहता था.नवरात्रि में सीने में अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित करने की उसने सोची. फिर माता के आदेश का पालन करते हुए माता उनसे अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की. सपने में माता बालरूप में आईं थी.फिर तालाब के पास लेकर गईं.जहां तालाब के बीच में कील लगा झूला था. तब मैंने लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि माता कील के शयन पर आराधना चाहती हैं- चंदन, माता का भक्त

ग्रामीणों ने चंदन की भक्ति को सराहा : चंदन की सेवा में लगे पंडा कमल निषाद ने कहा कि वे गुरु की सेवा कर रहे है. उन्हें यह सब करके अच्छा लग रहा है माता का आशीर्वाद मिल रहा है.वहीं स्थानीय तुलसीराम साहू ने कहा कि एक कील या कांटे चुभने से शरीर को अत्यंत पीड़ा होती है.लेकिन चंदन सैकड़ों कील पर सोए हुए हैं. माता की कृपा उन पर है.

2007 में जब चंदन मौन व्रत रखे थे, तब ये सब करने से मना किया था. लेकिन माता की आस्था को देखते हुए उसका साथ दिया. चंदन दुर्गा माता को आराध्य मानकर व्रत रख रहे हैं. हम बांस से टोकरी, सूपा बनाते हैं. इसी से ही जीवन चलता है - महेश कुमार, चंदन के पिता


वहीं गांव के सरपंच देशांत सिंह ने कहा कि ये हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि भाई चंदन ने माता की अनोखी आस्था की है. जिसे देखने लोग आ रहे हैं निश्चित ही मां का आशीर्वाद उन्हें जरूर प्राप्त होगा.

मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, कोई लेटकर तो कोई घुटनों के बल पहुंचा माता के धाम

देवी के तीसरे स्वरुप मां चंद्रघंटा की पूजा, शक्ति और शांति का मिलता है आशीर्वाद

भारी बारिश में मां दतेश्वरी मंदिर के लिए निकले पदयात्री, नहीं रुक रहा भक्तों का उत्साह

Last Updated : September 25, 2025 at 8:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI 2025LYING ON NAILSअनोखी भक्तिअखंड ज्योतिDEVOTED TO MAA DURGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.