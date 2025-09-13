ETV Bharat / state

देवनानी ने बांटे सहायता राशि के चेक: कम अमाउंट देख भड़की महिलाएं, लगाए पक्षपात के आरोप

विधानसभा स्पीकर के अपने स्तर और भामाशाहों की मदद से दिए सहायता राशि चेक पर कुछ महिलाएं भड़क गईं और पक्षपात के आरोप लगा दिए.

Local people in relief camp
राहत शिविर में स्थानीय लोग (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 7:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: बोराज गांव में स्थित तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर में हुए नुकसान पर क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पीड़ित लोगों को अपने स्तर पर सहायता राशि के चेक दिए हैं. चेक राशि देखकर कुछ पीड़ित भड़क गए. पीड़ितों ने मुआवजा राशि देने में पक्षपात का आरोप लगाया. इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी स्वास्तिक नगर में शिविर लगाकर लोगों को जरूर की सामग्री वितरित की.

स्वास्तिक नगर क्षेत्र में बोराज के पानी से लोगों के घरों में हुए नुकसान को लेकर सर्वे हो चुका है. लेकिन मुआवजा राशि पीड़ित परिवारों को नहीं मिली है. पीड़ित परिवार नुकसान से परेशान हैं. इस बीच क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी ने पीड़ितों को अपने स्तर पर सहायता राशि के चेक वितरित किए. कई लोगों को 40 हजार, तो किसी को 3 हजार रुपए तक राशि के चेक दिए हैं. जिन पीड़ित परिवारों को कम राशि का चेक मिला, वे भड़क गए. उनका आरोप है कि सहयोग राशि वितरित करने में विधायक की ओर से पक्षपात किया गया है.

पढ़ें: किरोड़ी ने जेल में बंद पूर्व विधायक से की मुलाकात, पीपलोदी स्कूल हादसे के आश्रितों को सौंपी सहायता राशि

महिलाओं ने रोष किया जाहिर: उनका यह भी कहना है कि बोराज गांव की तालाब की पाल टूटने से सैलाब की तरह आए पानी से घर का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर सब खराब हो गया. कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में 3 हजार रुपए का चेक पकड़ा देने से उनके जख्मों पर मरहम नहीं, कुरेदने का काम किया गया है. चेक दिखाते हुए क्षेत्र की महिलाओं ने अपना रोष जाहिर किया. बाद में यही महिलाएं क्षेत्र में जरूरी सामग्री वितरित करने के लिए कांग्रेस की ओर से लगाए शिविर पंहुची, यहां भी उन्होंने अपना रोष जाहिर किया. हालांकि शिविर में मौजूद पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को महिलाओं को बताना पड़ा कि सहयोग राशि का चेक देने वाले कोई और हैं. वे तो कांग्रेस की ओर से राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं.

पढ़ें: पेड़ की टहनी गिरने से युवक की मौत, पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि की मांग

वापस लौटाएंगे चेक: पीड़ित नीतू ने बताया कि 5 हजार का चेक पकड़ा कर रवाना कर दिया और विधायक ने कहा कि इतना ही कर सकता हूं. यह सहयोग राशि काफी कम है. उन्होंने बताया कि 11 हजार रुपए उनके मकान के लोन की किस्त आती है. परिवार में पांच जने हैं. पांचों कमाते हैं, तब जाकर किश्त चुका पाते हैं. इस राशि में 6 हजार और मिलाकर मकान की एक माह की बैंक की किश्त चुकेगी. यदि ऐसा किया, तो खाएंगे क्या? इसलिए क्षेत्र में अन्य लोगों के साथ मिलकर सहयोग राशि का चेक वापस दिया जाएगा.

पढ़ें: चिकलवास में मृतक के परिजनों को मिलेगी 5-5 लाख की सहायता राशि, घायलों को 50-50 हजार - Financial assistance of Rs 5 lakh

पीड़ित सीमा ने बताया कि पानी के सैलाब के कारण तीन से चार लाख रुपए का नुकसान घर में हुआ है. मुझको महज 5 हजार का चेक पकड़ा गया. मेरी बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान जुटाया था, वह खराब हो गया. जिनके ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उन्हें एक-एक लाख रुपए तक दिए हैं. अब यह 5 हजार रुपए की राशि का चेक लेकर भी क्या करेंगे? उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सरकारी नौकरी करने वाले कई परिवारों को एक-एक लाख रुपए दिए गए. 5 हजार के चैक के साथ ही 100 रुपए मिलाकर देवनानी के बंगले पर देकर आऊंगी. कम राशि के चेक 40 से ज्यादा परिवारों को मिले हैं.

बता दें कि क्षेत्र के विधायक और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने एक महीने का वेतन और भामाशाहों से जुटाए 31 लाख रुपए स्वास्तिक नगर के पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के रूप में दिए हैं. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पीड़ित परिवारों को संबल देने की है. प्रशासन के सर्वे में यदि कोई परिवार छूट गया है, तो उसे चिन्हित करके भी राहत दी जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN ANGRY AT RELIEF CHEQUESLOSSES IN SWASTIK NAGARDEVNANI GAVE RELIEF CHEQUESस्वास्तिक नगर में हुआ नुकसानDISTRIBUTED RELIEF CHEQUES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

Gmail में आया नया ‘Purchases’ टैब, डिलीवरी ट्रैक करना अब और आसान

पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट होगा महंगा! वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.