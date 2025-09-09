ETV Bharat / state

जनता की शिकायतों को निपटाने में देवीपाटन मंडल पहले नंबर पर, मिर्जापुर जोन सेकेंड, जानिए टॉप 5 में किसे मिली जगह

देवीपाटन मंडल को 120 में 105 और मिर्जापुर को 96 अंक मिले हैं. टॉप फाइव में बस्ती और प्रयागराज मंडल भी शामिल है.

जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते अधिकारी.
जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते अधिकारी. (Photo Credit; IGRS PORTAL Team)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : योगी सरकार के आईजीआरएस पोर्टल की अगस्त माह की रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल ने जन शिकायतों के निस्तारण में बाजी मारी है और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. इसी तरह प्रदेशभर में मिर्जापुर मंडल ने दूसरा और अलीगढ़ मंडल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है.

देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है. इसके लिए देवीपाटन मंडल के जिलों श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में जनशिकायतों के पारदर्शी और त्वरित समाधान के लिए कई बिंदुओं पर लगातार काम किया जा रहा है. जिलों में जनशिकायतों की निस्तारण की रिपोर्ट की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है.

जनता से लेते हैं फीडबैक : मंडलायुक्त ने बताया कि वह खुद मंडल के सभी जिलों के जनशिकायतों के निस्तारण के पहलुओं की मॉनिटरिंग करते हैं. इसके साथ ही रेंडम पांच शिकायतकर्ता से मंडलायुक्त कार्यालय से फीडबैक लिया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि पीड़ित की शिकायत पर वास्तविकता में एक्शन लिया गया है या फिर रिपोर्ट ही लगाई गई है.

हर माह जनशिकायतों के मामलों की विभागीय आख्या की जांच की जाती है. यही वजह है कि देवीपाटन मंडल ने जन शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है. मंडलायुक्त ने बताया कि अगस्त माह की आईजीआरएस रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल को पूर्णांक 120 में से 105 अंक प्राप्त हुए हैं और सफलता दर 87.50 प्रतिशत है.

मिर्जापुर को 120 में 96 अंक मिले : योगी सरकार ने जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल लॉन्च की थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई सुधारों के बाद यह अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है. आईजीआरएस की अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, मिर्जापुर मंडल ने जन शिकायतों के निस्तारण में प्रदेशभर में दूसरा प्राप्त किया है.

मिर्जापुर मंडलायुक्त ने बताया कि अगस्त माह की आईजीआरएस रिपोर्ट में मिर्जापुर मंडल को 120 में से 96 अंक प्राप्त हुए हैं और सफलता दर 80 प्रतिशत है. इसी तरह अलीगढ़ मंडल ने जनशिकायतों के निस्तारण में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह ने बताया कि अगस्त माह की आईजीआरएस रिपोर्ट में अलीगढ़ मंडल को पूर्णांक 120 में से 93 अंक प्राप्त हुए हैं और सफलता दर 77.50 प्रतिशत है.

बस्ती मंडल की चौथी रैंक : इसके साथ ही टॉप फाइव मंडल में बस्ती मंडल ने चौथा और प्रयागराज मंडल ने पांचवां स्थान प्राप्त किया है. इन मंडलों ने शिकायतों के निस्तारण में समय की बचत और पीड़ितों से फीडबैक लेकर सुधार की प्रक्रिया को तेज किया है. इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी शिकायत अनसुलझी न रहे और समाधान की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध हो. साथ ही अधिकारियों के फील्ड विज़िट्स ने इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बना दिया है.

