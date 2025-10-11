ETV Bharat / state

IGRS पोर्टल पर शिकायत निस्तारण में देवीपाटन मंडल फिर अव्वल, मिर्जापुर दूसरे स्थान पर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल ने जनशिकायतों के निस्तारण में क्रांतिकारी बदलाव लाया है. देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी और प्रशासनिक सुधारों के चलते शिकायतों का समाधान पारदर्शी तरीके से रहा है. सितंबर माह की आईजीआरएस रिपोर्ट के अनुसार, देवीपाटन मंडल ने जनशिकायतों के निस्तारण में पहला स्थान पाया है.

मिर्जापुर मंडल का दूसरा और बस्ती मंडल का तीसरा स्थान: मिर्जापुर मंडल दूसरे और बस्ती मंडल तीसरे स्थान पर रहा. अगस्त माह में भी देवीपाटन मंडल शीर्ष पर था. देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनशिकायतों को प्राथमिकता दी जा रही है. श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों में शिकायतों के समाधान के लिए पारदर्शी तंत्र विकसित किया गया है.

देवीपाटन मंडल को 120 में से 104 अंक मिले: मंडलायुक्त खुद निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और हर माह रैंडम पांच शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है. देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि विभागीय आख्या की जांच भी नियमित होती है. सितंबर की रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल को 120 में से 104 अंक मिले, जो 86.67% सफलता दर दर्शाता है.