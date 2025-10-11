IGRS पोर्टल पर शिकायत निस्तारण में देवीपाटन मंडल फिर अव्वल, मिर्जापुर दूसरे स्थान पर
देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि शिकायतों का समाधान पारदर्शी तरीके से तुरंत किया जा रहा है. लगातार फीडबैक ली जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 4:27 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल ने जनशिकायतों के निस्तारण में क्रांतिकारी बदलाव लाया है. देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी और प्रशासनिक सुधारों के चलते शिकायतों का समाधान पारदर्शी तरीके से रहा है. सितंबर माह की आईजीआरएस रिपोर्ट के अनुसार, देवीपाटन मंडल ने जनशिकायतों के निस्तारण में पहला स्थान पाया है.
मिर्जापुर मंडल का दूसरा और बस्ती मंडल का तीसरा स्थान: मिर्जापुर मंडल दूसरे और बस्ती मंडल तीसरे स्थान पर रहा. अगस्त माह में भी देवीपाटन मंडल शीर्ष पर था. देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनशिकायतों को प्राथमिकता दी जा रही है. श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों में शिकायतों के समाधान के लिए पारदर्शी तंत्र विकसित किया गया है.
देवीपाटन मंडल को 120 में से 104 अंक मिले: मंडलायुक्त खुद निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और हर माह रैंडम पांच शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है. देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि विभागीय आख्या की जांच भी नियमित होती है. सितंबर की रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल को 120 में से 104 अंक मिले, जो 86.67% सफलता दर दर्शाता है.
लगातार मॉनीटरिंग और फीडबैक से मिली सफलता: मिर्जापुर मंडल ने दूसरा स्थान हासिल किया, जिसे 120 में से 98 अंक और 81.67% सफलता दर प्राप्त हुई.देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि लगातार मॉनीटरिंग और फीडबैक के चलते यह उपलब्धि मिली. पिछले माह भी मिर्जापुर दूसरे स्थान पर था. बस्ती मंडल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसे 97 अंक और 80.83% सफलता दर मिली.
अलीगढ़ और वाराणसी मंडल को मिला चौथा और पांचवां स्थान: उन्होंने कहा कि अलीगढ़ और वाराणसी मंडल चौथे और पांचवें स्थान पर रहे. आईजीआरएस पोर्टल ने शिकायत निवारण को प्रभावी बनाया है. मंडलायुक्तों की निगरानी, फील्ड विजिट्स और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक ने समाधान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी किया है. इससे पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल रहा है.
