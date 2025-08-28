नई दिल्ली: दिल्ली की दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्ट (DEVI) बस मॉडल अब अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुका है. नॉर्वे की राजधानी ओस्लो ने इसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए अपने शहर में अपनाने की योजना बनाई है. इस उपलब्धि के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह को नॉर्डिक ईवी समिट 2026 में बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित किया गया है.

दिल्ली सचिवालय में बृहस्पतिवार को भारत व नॉर्वे के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने ओस्लो सिटी और नॉर्वेजियन ई-मोबिलिटी संस्थानों से विचार साझा किए. बैठक की शुरुआत में पंकज सिंह ने रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी की लीन सिरी बेंजामिन्सन, ओस्लो सिटी के उपनिदेशक एवं जलवायु प्रमुख ऑडुन गारबर्ग तथा नॉर्वेजियन ईवी एसोसिएशन के मार्कस निल्सन रोतेवटन के साथ नीतिगत प्रस्तुतियां भी साझा की.

दिल्ली ने अपने 650 इलेक्ट्रिक बसों और देवी सामुदायिक सेवा की उपलब्धियां साझा की है. वहीं, नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने बताया कि उसके यहां 94% नई कार बिक्री और 80% से अधिक बस बेड़ा पहले ही इलेक्ट्रिक हो चुका है. गारबर्ग ने देवी बस सेवा का अनुभव लेने के बाद कहा कि सस्ती दरों और सामुदायिक शेड्यूलिंग के साथ यह मॉडल लास्ट-माइल गैप को भरने में बहुत कारगर है. ओस्लो भी इस तरह की सेवा शुरू करना चाहता है.

बैठक के दौरान दिल्ली व नॉर्वे ने मिलकर “राइट टू चार्ज” फ्रेमवर्क पर काम करने का निर्णय लिया. इसमें दिल्ली की आगामी ईवी पॉलिसी 2.0 में आरडब्ल्यूए केंद्रित चार्जिंग अधिकार शामिल होंगे. नॉर्वे में इस व्यवस्था ने अपार्टमेंट ब्लॉकों में ईवी चार्जिंग को सामान्य बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

पूरा बेड़ा इलेक्ट्रिक बसों में होगा तब्दील: परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि 2026 के अंत तक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का पूरा बेड़ा इलेक्ट्रिक बसों में बदल दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने सर्दियों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप अवधि के दौरान निर्माण कार्यों व भारी वाहनों में शून्य-उत्सर्जन उपकरण लाने की योजना का भी जिक्र किया. परिवहन मंत्री ने कहा कि यदि हम बैटरी के जीवनचक्र के अंत को नजरअंदाज करेंगे तो ईवी अपनाने का असली मकसद अधूरा रह जाएगा. दिल्ली रीसाइक्लिंग लक्ष्य तय करेगी, जिससे खनिज आपूर्ति पर निर्भरता कम हो. नॉर्वे के विशेषज्ञों ने भी सर्कुलर बैटरी इकोनॉमी को भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए इसे समर्थन दिया है.

ये भी पढ़ें: