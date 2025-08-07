रायपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व आबाकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं. भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव आज दोनों से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल गए. जेल में बंद दोनों लोगों से देवेंद्र यादव ने मुलाकात की. मुलाकात करने के बाद देवेंद्र यादव ने मीडिया से कहा कि भूपेश बघेल सच के साथ खड़े हैं. सच को हराने के लिए सत्ता पक्ष ने भपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को झूठी कानूनी लड़ाई में उलझाया है.

जेल में चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात: देवेंद्र यादव ने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो भी उनके चहेते उद्योगपतियों के खिलाफ बोलता है उसे सताया जाता है. विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि चैतन्य बघेल से आज मैं जेल में जाकर मिला. उनके हौसले को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. जिस तरह से उनके पिता सच के साथ खड़े हैं और झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं. चैतन्य बघेल भी उनके साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं.

जेल में दोनों से मिले देवेंद्र यादव (ETV Bharat)

केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप: देवेंद्र यादव ने कहा कि हम सब उनके साथ हैं. देवेंद्र यादव ने कहा कि भूपेश बघेल का परिवार आज जो दर्द झेल रहा है उसके पीछे एक उद्योपति है. देवेंद्र यादव ने कहा कि भूपेश बघेल झुकने वालों में से नहीं हैं. वो पहले भी मोदी और शाह के सामने नहीं झुके.

''कवासी लखमा की आंखों से आ रहा पानी'': देवेंद्र यादव ने कहा कि उनकी मुलाकात जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री से भी हुई. कवासी लखमा को आंखों में दिक्कत हो रही है. उनकी आंखों से लगातार पानी आ रहा है. देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जेल प्रबंधन उनको डॉक्टर से दिखाने की इजाजत नहीं दे रहा है.

''बदले की हो रही राजनीति'': देवेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष को दबाने और सताने की साजिश हो रही है. लेकिन विपक्ष न दबने वाला है न डरने वाला है. देवेंद्र यादव ने कहा कि पहले झूठी गवाही और जोर जबरदस्ती से लिखवा कर जेल भेजते हैं फिर उनको वहां तंग किया जाता है.



क्या है चैतन्य बघेल पर आरोप: शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया गया है. ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले, जिसे उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर ब्लैक मनी को वाइट किया. इस घोटाले की रकम 1000 करोड़ तक पहुंचने का अंदेशा जताया गया है. ईडी की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ाई है. अब उन्हें 18 अगस्त तक जेल में रहना होगा. इससे पहले चैतन्य को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था. चैतन्य बघेल भूपेश बघेल के बेटे हैं.



जांच के घेरे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी: ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ के शराब, कोयला और ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले की जांच में जुटी है. इन मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं. भूपेश बघेल और कांग्रेस लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर वो पाक साफ हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.