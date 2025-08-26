नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर डीटीसी बसों की पर्याप्त व्यवस्था न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों से बड़ी संख्या में डीटीसी बसें पिछले डेढ़ साल में कम हुई हैं. बीजेपी सरकार ने अपने सात महीने के कार्यकाल में सड़कों से हजारों बसें हटा दी गई हैं. अब एक आम आदमी को बस से सफर करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. देवेंद्र यादव ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रिक बसें तो बढ़ी हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बसें हटा दी गई हैं. दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एक गहरे संकट से गुजर रही है. पिछले डेढ़ साल में 2400 से अधिक बसें सड़कों से गायब हो गई हैं. इससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार में 7 महीने में 2217 सीएनजी बसें हटी हैं. वहीं, अगले आठ महीनों में 1680 और बसों के हटने की संभावना है. बजट में 785 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की बात कही गई थी और कुल 2080 बसें इस साल के अंत तक लाने का लक्ष्य रखा गया था. वहीं, अगले वित्त वर्ष तक कुल 3897 बसें हटेगी, जबकि 2865 बसें अगर जुड़ जाएं तो कुल मिलाकर इस वर्ष 1032 बसें कम होंगी. ब्रेक डाउन के वजह से नई इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर खड़ी रहती है. वर्तमान में लगभग 40 लाख लोग प्रतिदिन दिल्ली की स्थानीय बसों में सफर करते हैं. बसों की संख्या और फ्रीक्वेंसी घटने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. बसों में भीड़ और ओवरलोडिंग लगातार बढ़ रही है.

DPCC अध्यक्ष देवेंद्र यादव (ETV Bharat)

भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुआ टेंडर: उन्होंने आगे कहा, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का लक्ष्य है कि जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए शहर की बसों की संख्या को 18,000-21,000 तक बढ़ाया जाए, यानी प्रति दस लाख आबादी पर 60-70 बसें उपलब्ध कराई जाएं. केजरीवाल सरकार के दौरान एक भी लो फ्लोर बसों का सफल टेंडर भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हो सका. उस दौरान 4288 करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए.

मामला ठंडे बस्ते में: उन्होंने कहा कि तत्कालीन मंत्री कैलाश गहलोत पर 1000 डीटीसी बस घोटाले का आरोप लगा. इस मामले में कांग्रेस ने 14 जुलाई, 2021 को सीबीआई जांच की मांग की. 1000 पेज के सबूत जिस पर 16 अगस्त को 2021 को प्राथमिक जांच के आदेश डीपीटी विभाग को जारी हुई, लेकिन भाजपा ने कैलाश गहलोत को भाजपा में शामिल कर जांच को धीमा कर दिया गया. चार वर्ष बीतने के बावजूद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की और डीओपीटी विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच के आदेश के बाद भी मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है.

पार्ट्स नहीं थे मेड इन इंडिया: उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने जांच से बचने के लिए मजबूर होकर मोदी सरकार के सीईएसएल टेंडर में वर्ष 2022 भाग लिया और निजी कंपनियों से बसों की डील की. जब बसें आईं, तो पता चला कि टेंडर की शर्तों के अनुसार आधे पुर्जे मेड इन इंडिया नहीं थे. इसके बावजूद, बसों की कमी का हवाला देकर इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर चलाने की अनुमति दी गई.

ऊंचा टोल लेना शुरु किया: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, एक ओर भाजपा और केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों में भ्रष्टाचार किया तो दूसरी ओर दिल्ली में पहली बार ऊंचा टोल सिंगल साइड टोल 235 रुपये लेना शुरू किया है, जबकि 1505 रुपये तक मासिक पास के लिए जा रहे हैं. वास्तविक रोड सेक्शन 34.153 किलोमीटर है फिर भी संरचनाओं को इक्वेलेंट रोड लेंथ में बदलकर 119.260 किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जा रहा है. 55.4 किलोमीटर के यूईआर-2 पर 5,580 करोड़ रुपये खर्च किए गए, यानी प्रति किलोमीटर 103 करोड़ रुपये कीमत पर टोल वसूला जाएगा.

