दिल्ली के गांवों व यमुनापार में विकास योजनाएं होंगी तेज, दोनों बोर्ड में जोड़े गए विधायक और अधिकारी, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

सीएम ने बताया कि दोनों बोर्ड की कार्यप्रणाली को तेज करने को लेकर क्षेत्र के विधायकों को इस बोर्ड में जोड़ा गया है.

दिल्ली यमुनापार में विकास योजनाएं होंगी तेज
दिल्ली यमुनापार में विकास योजनाएं होंगी तेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 8:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के सैंकड़ों गांवों के अलावा पूरे यमुनापार में विकास कार्यों को तेज करने की दिशा में बनाए गए दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड व यमुनापार विकास बोर्ड को रेखा गुप्ता सरकार ने आधिकारिक रूप से और सशक्त कर दिया है. इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में इन दोनों वोट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से यह कामकाज ठप था. अब इन दोनों बोर्ड की कार्यप्रणाली को तेज करने की दिशा में क्षेत्र के विधायकों को इस बोर्ड में जोड़ा गया है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को बोर्ड में रखा गया है, ताकि इन बोर्ड की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे.

दोनों बोर्ड चेयरमैनों को दिल्ली सरकार के केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस मसले को लेकर एक आदेश जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन राजकुमार चौहान को बनाया गया है. वह मंगोलपुरी से विधायक हैं. वहीं यमुनापार विकास बोर्ड का चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली को बनाया गया है, जो गांधी नगर विधानसभा के विधायक हैं. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दोनों विधायक पहले भी दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर रह चुके हैं और उन्हें शासन करने का लंबा अनुभव है. इन दोनों चेयरमैनों को दिल्ली सरकार के केबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है.

सीएम ने बताया कि यमुनापार विकास बोर्ड में सदस्यों के रूप में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अभय वर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर, गोपाल राय, सुरेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, अनिल गोयल, संजय गोयल, रविकांत, रविंद्र सिंह नेगी और चौधरी जुबेर अहमद को शामिल किया गया है. विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी व दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को शामिल किया गया है. बोर्ड में विकास आयुक्त के अलावा वित्त व योजना, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, डीडीए, जल बोर्ड, डूसिब, निगम व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इसी तरह दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

