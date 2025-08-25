ETV Bharat / state

विकसित राजस्थान 2047 को लेकर सीएम ने किया संवाद, बोले- जनकल्याण रहेगा प्राथमिकता - DEVELOPED RAJASTHAN 2047

विकसित राजस्थान @2047 के लक्ष्य पर सीएम भजनलाल ने भाजपा जनप्रतिनिधियों से किया संवाद.

बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़
बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 11:11 PM IST

5 Min Read

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान @2047 की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सोमवार को एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा सहित 10 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया.

इस दौरान सीएम भजनलाल ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उनसे प्रदेश के विकास के कार्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया . इस संवाद कार्यक्रम आगामी दिनों के लिए कई तरह के कार्य हाथ में लिए गए . जिसमे ख़ास तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन तय किया गया. भाजपा इस पद यात्रा के जरिये आम जनता के बीच पहुंच आगामी पंचायत और निकाय चुनाव की जमीन मजबूत करेगी.

राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें: 25 लोकसभा क्षेत्रों पर महामंथन, सीएम बोले- विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए जनता के बीच पहुंचें

गांव-ढाणी से लेकर कस्बों तक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित : मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन के माध्यम से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर जनसेवा के नए कीर्तिमान स्थापित किए है. राज्य सरकार ने गांव-ढाणी से लेकर कस्बों तक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते हुए जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. अन्त्योदय हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु हैं. हमनें वंचितों और गरीब के साथ युवा, महिला और किसान कल्याण के लिए दूरगामी निर्णय किए हैं. जिनकी क्रियान्विति से उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है. प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं है. उन्होंने कहा कि आज सरकार और संगठन बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, सांसद और विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी राज्य सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों से गौरवान्वित हैं.

जल जीवन मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन में करें सहयोग : CM भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी की पर्याप्त, निर्बाध और नियमित आपूर्ति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करते हुए अभूतपूर्व निर्णय किए है. पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना पर काम प्रारंभ हो चुका है. इससे 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ आबादी को पेयजल मिलेगा. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों के क्रियान्‍वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें साथ ही कार्यों की गुणवत्ता एवं गति पर निरंतर नजर रखें. इस दौरान उन्होंने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत रिचार्ज संरचनाओं के कार्यों की गति एवं संख्‍या बढ़ाने पर भी चर्चा की.

मुफ्त बिजली और कृषि में दिन की बिजली : प्रदेश सरकार ने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रखी है. साथ ही, 2027 तक सभी किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा ने कहा कि हम वर्ष 2027 तक किसानों को दिन के समय में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे है. आज प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली भी दी जा रही है.

इसे भी पढ़ें: गहलोत के राजनीतिक सन्यास का समय आ गया, कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही: बेढम

सरकार ने 80 प्रतिशत बजटीय घोषणाओं को पहनाया अमलीजामा : संवाद कार्यक्रम के पश्चात पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य के पिछले दोनों बजटों में की गई 80 प्रतिशत घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने नवाचार करते हुए जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद कार्यक्रम रखा. इस संवाद में राजस्थान को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और राज्य के 5 हजार गांवों को गरीबी मुक्त करने पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के दौरान आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर तेजी से कार्य हुआ है. राम जलसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते से संबंधित कार्यों को हाथ में लिया गया है और उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा.

150 किलोमीटर की पदयात्रा : राठौड़ ने कहा कि जनकल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. इसी क्रम में हम 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रहे है, साथ ही, 29 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक सांसद खेल महोत्सव आयोजित करने की रूपरेखा भी बनाई है. इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा. राठौड़ ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी तैयार है. पिछले दिनों आये उपचुनाव के परिणाम बताते है कि जनता केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से खुश है. राठौड़ ने कहा कि संवाद कार्यक्रम में यह भी तय किया गया है कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों के मरम्मत और नवीन निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर भेजेंगे. जिससे वहां शीघ्र कार्य शुरू हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर प्रदेश को जल, ऊर्जा और उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए दृढ़संकल्पित है.

  • 16 सितंबर – 2 अक्टूबर: सेवा पखवाड़ा
  • 29 सितंबर – 31 अक्टूबर: सांसद खेल महोत्सव
  • 29 – 31 अक्टूबर: पदयात्रा कार्यक्रम

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान @2047 की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सोमवार को एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा सहित 10 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया.

इस दौरान सीएम भजनलाल ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उनसे प्रदेश के विकास के कार्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया . इस संवाद कार्यक्रम आगामी दिनों के लिए कई तरह के कार्य हाथ में लिए गए . जिसमे ख़ास तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन तय किया गया. भाजपा इस पद यात्रा के जरिये आम जनता के बीच पहुंच आगामी पंचायत और निकाय चुनाव की जमीन मजबूत करेगी.

राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें: 25 लोकसभा क्षेत्रों पर महामंथन, सीएम बोले- विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए जनता के बीच पहुंचें

गांव-ढाणी से लेकर कस्बों तक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित : मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन के माध्यम से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर जनसेवा के नए कीर्तिमान स्थापित किए है. राज्य सरकार ने गांव-ढाणी से लेकर कस्बों तक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते हुए जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. अन्त्योदय हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु हैं. हमनें वंचितों और गरीब के साथ युवा, महिला और किसान कल्याण के लिए दूरगामी निर्णय किए हैं. जिनकी क्रियान्विति से उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है. प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं है. उन्होंने कहा कि आज सरकार और संगठन बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, सांसद और विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी राज्य सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों से गौरवान्वित हैं.

जल जीवन मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन में करें सहयोग : CM भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी की पर्याप्त, निर्बाध और नियमित आपूर्ति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करते हुए अभूतपूर्व निर्णय किए है. पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना पर काम प्रारंभ हो चुका है. इससे 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ आबादी को पेयजल मिलेगा. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों के क्रियान्‍वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें साथ ही कार्यों की गुणवत्ता एवं गति पर निरंतर नजर रखें. इस दौरान उन्होंने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत रिचार्ज संरचनाओं के कार्यों की गति एवं संख्‍या बढ़ाने पर भी चर्चा की.

मुफ्त बिजली और कृषि में दिन की बिजली : प्रदेश सरकार ने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रखी है. साथ ही, 2027 तक सभी किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा ने कहा कि हम वर्ष 2027 तक किसानों को दिन के समय में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे है. आज प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली भी दी जा रही है.

इसे भी पढ़ें: गहलोत के राजनीतिक सन्यास का समय आ गया, कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही: बेढम

सरकार ने 80 प्रतिशत बजटीय घोषणाओं को पहनाया अमलीजामा : संवाद कार्यक्रम के पश्चात पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य के पिछले दोनों बजटों में की गई 80 प्रतिशत घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने नवाचार करते हुए जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद कार्यक्रम रखा. इस संवाद में राजस्थान को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और राज्य के 5 हजार गांवों को गरीबी मुक्त करने पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के दौरान आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर तेजी से कार्य हुआ है. राम जलसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते से संबंधित कार्यों को हाथ में लिया गया है और उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा.

150 किलोमीटर की पदयात्रा : राठौड़ ने कहा कि जनकल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. इसी क्रम में हम 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रहे है, साथ ही, 29 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक सांसद खेल महोत्सव आयोजित करने की रूपरेखा भी बनाई है. इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा. राठौड़ ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी तैयार है. पिछले दिनों आये उपचुनाव के परिणाम बताते है कि जनता केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से खुश है. राठौड़ ने कहा कि संवाद कार्यक्रम में यह भी तय किया गया है कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों के मरम्मत और नवीन निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर भेजेंगे. जिससे वहां शीघ्र कार्य शुरू हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर प्रदेश को जल, ऊर्जा और उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए दृढ़संकल्पित है.

  • 16 सितंबर – 2 अक्टूबर: सेवा पखवाड़ा
  • 29 सितंबर – 31 अक्टूबर: सांसद खेल महोत्सव
  • 29 – 31 अक्टूबर: पदयात्रा कार्यक्रम

For All Latest Updates

TAGGED:

विकसित राजस्थान 2047मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवादRAJASTHAN VISIONRAJASTHAN ROADMAP TO 2047DEVELOPED RAJASTHAN 2047

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

YouTube पर आरोप: बिना बताए AI से बदले गए Shorts वीडियो के विजुअल इफेक्ट्स!

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली

नया टैक्स एक्ट 6 दशकों की जटिलता करता है दूर, सरलता पर ध्यान केंद्रित

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.