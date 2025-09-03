ETV Bharat / state

विभावि में प्रारंभ हुआ 'विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम', 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य - VINOBA BHAVE UNIVERSITY

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा संपर्क कार्यक्रम' के अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

Developed India Youth Connect Program
विनोबा भावे विश्वविद्यालय (ईटीवी भारत)
हजारीबाग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है. विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार करने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी. शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को इस भूमिका के लिए तैयार करने की पहल करने का निर्णय लिया है.

इस मिशन के लिए शिक्षा मंत्रालय युवाओं को दो तरह से तैयार कर रहा है. पहला, उन्हें विकासशील भारत मिशन के लिए जागरूक मानव शक्ति के रूप में निखारा जाएगा. दूसरा, इस लक्ष्य में उनकी सलाह लेकर उन्हें पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और उन्हें इस मिशन के प्रभावी सक्रिय तत्वों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा.

विभावि में 'विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम (ईटीवी भारत)

भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित 'विकसित भारत युवा संपर्क कार्यक्रम' के अंतर्गत विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2045 के विजन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे भारत एक विकासशील देश से विकसित देश के रूप में उभरेगा. इसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

15 अगस्त 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यह विश्वविद्यालय के युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा.

