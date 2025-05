ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ, सीएम बोले- 'नई तकनीक की जानकारी किसानों को देना उद्देश्य' - HARYANA CM NAIB SAINI

विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 29, 2025 at 2:24 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 3:49 PM IST 3 Min Read

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुभारंभ किया. कृषि बागवानी से जुड़े सात ब्रोशर्स का विमोचन करने उपरांत कहा कि किसान खुशहाल व आत्मनिर्भर होगा, तो देश विकसित राष्ट्र बनेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व किसान हरियाणा की रीड की हड्डी है. इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. विपक्ष पर सीएम का तंज: सीएम ने कहा कि विपक्ष ने एमएसपी बंद करने का दुष्प्रचार किया. लेकिन बीजेपी के शासनकाल में साढ़े तीन गुना एमएसपी बढ़ गई. उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि गेहूं के ऊपर 2014 तक कांग्रेस ने किसानों को 2 लाख 56 हजार करोड़ रुपये एमएसपी का पैसा दिया. वहीं, बीजेपी सरकार ने 2014-25 तक 5 लाख 65 हजार करोड़ एमएसपी बढ़ाई है. सीएम ने गिनाए MSP आंकड़े: कांग्रेस ने 2014 तक दालों के ऊपर किसानों को 1900 करोड़ रुपये एमएसपी दी. जबकि मोदी सरकार ने 98 हजार करोड़ रुपये दिये यानी 51 फीसदी ज्यादा दिया है. ऑयल सीड्स पर कांग्रेस ने 9 हजार करोड़ रुपये और मोदी सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपये यानी बीजेपी ने कांग्रेस से 7.1 फीसदी ज्यादा दिया है. पूरे एमएसपी की बात की जाए तो, कांग्रेस ने 2014 तक 7 लाख 41 हजार करोड़ रुपये दिए. जबकि मोदी सरकार ने 23 लाख 61 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचाया है. किसानों को दिया भावांतर भरपाई: सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई के अंदर करीब 111 करोड़ रुपये देने का काम किया है. इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक, नई योजनाओं और नए नवाचार के साथ जोड़ना है. ताकि किसान नई तकनीक का उपयोग कर सके और फसल पैदावार में बढ़ोतरी कर सके. वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी किसानों को देना हमारी सरकार का उद्देश्य है.

