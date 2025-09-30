ETV Bharat / state

गरियाबंद में मनाया जाता है देव दशहरा, लंकेश्वरी देवी करती हैं रावण के पुतले की परिक्रमा

गरियाबंद: देवभोग में विजयादशमी का त्योहार बाकी जगहों से अलग अंदाज में मनाया जाता है. यहां विजयादशमी पर अनूठी परंपरा निभाई जाती है. परंपरा के मुताबिक मां लंकेश्वरी देवी रावण के पुतले की परिक्रमा करती हैं. लंकेश्वरी देवी की परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तब रावण के पुतले को आग के हवाले यानि दहन किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया को देव दशहरा के नाम से भी यहां के लोग जानते हैं. स्थानीय लोगों की मानें तो उनके पूर्वजों के समय से इस तरह की अनोखी परंपरा निभाई जा रही है. लोगों की मानें तो करीब 200 से ज्यादा सालों से ये इस परंपरा का पालन होता चला आ रहा है.

रावण के पुतले की लंकेश्वरी देवी करती है परिक्रमा: ऐसी मान्यता है कि लंकेश्वरी देवी की पहली मूर्ति करीब 16वीं शताब्दी में कलिंग के राजा द्वारा भारत लाई गई. इस मूर्ति को मां दुर्गा और मां काली के रुप में भी पूजा जाता है. ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन जमींदार नागेंद्र शाह के पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत गरियाबंद जिले में की. पहले इस आयोजन में 84 गांवों के ग्राम देवता शामिल होते थे. कहा जाता है कि तब केवल जमींदारों द्वारा पूजित देवी देवता ही इसमें शामिल किए जाते थे.

लंकेश्वरी देवी से जुड़ी यह पुरातन परंपरा है जिसे वर्तमान में भी आदिवासी समाज और देवभोग क्षेत्र के लोग मानते आ रहे हैं. इस परंपरा को देखने के लिए हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं. मान्यता है कि देवी के आशीर्वाद से इलाके में सुख और समृद्धि बनी रहती है. देवी की कृपा से प्राकृतिक आपदा नहीं आती: दिनेश चिंडा, स्थानीय जानकार

इस परंपरा को निभाए जाने का इतिहास सालों पुराना है. इस परंपरा को निभाने वाले लोगों का देवभोग में काफी सम्मान है. परंपरा के दौरान बरही स्थित मंदिर से देवी मां को निकालर उनकी परिक्रमा कराई जाती है. परिक्रमा पूरी होने के बाद ही रावण का दहन होता है: मनमोहन नेताम, स्थानीय पत्रकार



200 साल पुरानी परंपरा: विजयादशमी के दिन आसपास के गांवों के ग्राम देवता अपनी पताका के साथ देवभोग के गांधी चौक पहुंचते हैं. मां लंकेश्वरी देवी के नेतृत्व में रावण के विशालकाय पुतले की परिक्रमा होती है. परिक्रमा के बाद, जमींदारों के ईष्ट देव 'कंचना ध्रुवा' अपनी पताका से पुतले को मारते हैं, फिर रावण दहन किया जाता है. रावण दहन को देखने के लिए न सिर्फ जिले के लोग आते हैं बल्कि दूसरे जिले से भी लोग बड़ी संख्या में इस अनोखी परंपरा के साक्षी बनने के लिए पहुंचते हैं.



दाऊ परिवार को मिली है जिम्मेदारी: बीते अस्सी सालों से दाऊ परिवार इस परंपरा को संभाले हुए है. दाऊ परिवार से जुड़े लोग बताते हैं कि पहले दशरथ भाऊ इस परंपरा को संभालते थे. बाद में उनके परपोते जयशंकर भाऊ को ये परंपरा निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई. आयोजन में लंकेश्वरी देवी को लंकिनी माना जाता है. मान्यता है कि हनुमान जी से युद्द के बाद लंकिनी दंडकारण्य पहुंचीं. इनको युद्द और विजय की देवी का भी दर्ज प्राप्त है ऐसा लोगों का मानना है.