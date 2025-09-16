ETV Bharat / state

अब पोर्टल पर माफ हुए चालानों की पेंडेंसी शो होने के बावजूद हो जाएंगे आरटीओ के कई काम, जानिए कैसे?

एक महीने बाद पोर्टल पर 2017 से लेकर 2021 तक के वाहनों चालान पेंडिंग नहीं दिखेंगे

परिवहन विभाग. (Etv Bharat)
Published : September 16, 2025 at 8:00 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 से लेकर 2021 तक के वाहनों चालान माफ कर दिए थे. लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में चालान कोर्ट में पेंडिंग हैं और पोर्टल पर शो हो रहे हैं. जिसके चलते वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. चालान डिस्पोज न होने के चलते फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और एचएसआरपी नहीं लग पा रही है. ऐसे में अब परिवहन विभाग ने लंबित चालानों को लेकर कदम उठाया है. परिवहन विभाग ने 2017–2021 अवधि के कोर्ट पेंडिंग ई-चालानों को लेकर कहा है कि वास्तविक रूप से किसी कोर्ट के समक्ष चालान लंबित थे, वे कानूनन माफ हैं. पोर्टल पर इन्हें निल दिखाया जाएगा. इसमें एक महीने का समय लगेगा.

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि इन चालानों से जुड़ी मुख्य दिक्कतें जिनमें फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और एचएसआरपी हटाए जा रहे हैं. बैक एंड में पूरा रिकॉर्ड/ऑडिट-ट्रेल सुरक्षित रहेगा. उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के जो चालान कभी न्यायालय को भेजे ही नहीं गए और अब सीमाबंदी के कारण अभियोजन-अयोग्य (time-barred) हैं, उनका प्रशासनिक समापन किया जा रहा है. पोर्टल पर जल्द ऐसे चालानों की स्थिति “ क्लोजड टाइम barred Non-Tax” दिखेगी. इनसे जुड़े Front-End अवरोध जिनमें (फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और एचएसआरपी) हटेंगे, जबकि कर वाले अवरोध नहीं हटेंगे. परिवहन आयुक्त का कहना है कि किसी भी चालान को ‘कोर्ट-लंबित’ मानने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है. जुर्माना सिर्फ उन्हीं मामलों में माफ होगा जो 31 दिसंबर 2021 तक वास्तव में कोर्ट-पेंडिंग थे. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि अगर आपका चालान 2017-2021 अवधि का है और पोर्टल पर पेंडिंग शो हो रहा है तो एक माह बाद ई-चालान पोर्टल/परिवहन पोर्टल पर जाकर वाहन/चालान विवरण देखें. अगर 31 दिसंबर 2021 तक प्रकरण कोर्ट पेंडिंग था उसकी स्थिति डिस्पोज दिखेगी और Front-End holds हट चुके होंगे.

चालान की वर्तमान स्थिति (01.01.2017–31.12.2021)
कुल ई-चालान: 30,52,090
कुल निस्तारित: 17,59,077
कुल लंबित: 12,93,013
न्यायालय को प्रेषित: 14,86,143
कोर्ट-पेंडिंग: 10,84,732
कोर्ट-डिस्पोज़्ड: 4,01,411
ऑफिस-लेवल (कभी कोर्ट नहीं भेजे गए): 2,38,955
ऑफिस-डिस्पोज़्ड: 1,09,792
ऑफिस-पेंडिंग: 1,29,163

