नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद की वजह से अलग रह रही पत्नी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अलग हुई पत्नी के पति की मौत के बाद पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को निरस्त करते हुए ये आदेश दिया है. दरअसल कैट ने आदेश दिया था कि पत्नी उसके दिवंगत पति की पेंशन की हकदार नहीं होगी. कैट के इसी आदेश को याचिकाकर्ता पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करते समय देरी करना अपराध नहीं है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि पत्नी ने पति से भरण पोषण के लिए आवेदन दायर किया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही पति पत्नी के बीच विवाद था लेकिन जब तक तलाक न हो जाए तब तक पत्नी को पति की मौत के बाद भी उसकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है.

दरअसल याचिकाकर्ता पत्नी का अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था. पति की 2009 में मौत हो गई थी. पत्नी ने फैमिली पेंशन की मांग करते हुए 2013 में अर्जी दाखिल किया था. सरकार ने पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद का हवाला देते हुए उसकी फैमिली पेंशन की मांग को खारिज कर दिया. केंद्र ने कहा था कि मृतक ने अपने पारिवारिक सदस्यों की सूची में अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखा था.

ये भी पढ़ें- 'बचा लो साहब, बीवी मार डालेगी', गाजियाबाद में थाने पहुंचे पति ने लगाई गुहार, चाकू से हमले का वीडियो भी दिखाया

ये भी पढ़ें- दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, भले ही परिवार कर रहा हो विरोध- दिल्ली हाईकोर्ट