ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, 'विवाद के बावजूद पति की मौत के बाद पत्नी को फैमिली पेंशन पाने का हक' - DELHI HC FAMILY PENSION JUDGMENT

याचिकाकर्ता महिला के पति की मौत काफी समय पहले हो गई, पत्नी ने पति की पेंशन में हिस्सा पाने के लिए गुहार लगाई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद की वजह से अलग रह रही पत्नी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अलग हुई पत्नी के पति की मौत के बाद पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को निरस्त करते हुए ये आदेश दिया है. दरअसल कैट ने आदेश दिया था कि पत्नी उसके दिवंगत पति की पेंशन की हकदार नहीं होगी. कैट के इसी आदेश को याचिकाकर्ता पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करते समय देरी करना अपराध नहीं है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि पत्नी ने पति से भरण पोषण के लिए आवेदन दायर किया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही पति पत्नी के बीच विवाद था लेकिन जब तक तलाक न हो जाए तब तक पत्नी को पति की मौत के बाद भी उसकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है.

दरअसल याचिकाकर्ता पत्नी का अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था. पति की 2009 में मौत हो गई थी. पत्नी ने फैमिली पेंशन की मांग करते हुए 2013 में अर्जी दाखिल किया था. सरकार ने पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद का हवाला देते हुए उसकी फैमिली पेंशन की मांग को खारिज कर दिया. केंद्र ने कहा था कि मृतक ने अपने पारिवारिक सदस्यों की सूची में अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखा था.

ये भी पढ़ें- 'बचा लो साहब, बीवी मार डालेगी', गाजियाबाद में थाने पहुंचे पति ने लगाई गुहार, चाकू से हमले का वीडियो भी दिखाया

ये भी पढ़ें- दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, भले ही परिवार कर रहा हो विरोध- दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद की वजह से अलग रह रही पत्नी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अलग हुई पत्नी के पति की मौत के बाद पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को निरस्त करते हुए ये आदेश दिया है. दरअसल कैट ने आदेश दिया था कि पत्नी उसके दिवंगत पति की पेंशन की हकदार नहीं होगी. कैट के इसी आदेश को याचिकाकर्ता पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करते समय देरी करना अपराध नहीं है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि पत्नी ने पति से भरण पोषण के लिए आवेदन दायर किया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही पति पत्नी के बीच विवाद था लेकिन जब तक तलाक न हो जाए तब तक पत्नी को पति की मौत के बाद भी उसकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है.

दरअसल याचिकाकर्ता पत्नी का अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था. पति की 2009 में मौत हो गई थी. पत्नी ने फैमिली पेंशन की मांग करते हुए 2013 में अर्जी दाखिल किया था. सरकार ने पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद का हवाला देते हुए उसकी फैमिली पेंशन की मांग को खारिज कर दिया. केंद्र ने कहा था कि मृतक ने अपने पारिवारिक सदस्यों की सूची में अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखा था.

ये भी पढ़ें- 'बचा लो साहब, बीवी मार डालेगी', गाजियाबाद में थाने पहुंचे पति ने लगाई गुहार, चाकू से हमले का वीडियो भी दिखाया

ये भी पढ़ें- दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, भले ही परिवार कर रहा हो विरोध- दिल्ली हाईकोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGHCOURTDELHI HC FAMILY PENSION JUDGMENTSEPARATED WIFE PENSION RIGHTSWIFE PENSION RIGHTS IN INDIADELHI HC FAMILY PENSION JUDGMENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.