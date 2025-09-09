ETV Bharat / state

प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती के बाद भी नहीं मान रहे बीजेपी विधायक, सड़कों पर उतर सिस्टम पर खड़े कर रहे सवाल?

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता आजकल संगठन और सरकार को असहज कर रही है, जानिए कैसे?

प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती के बाद भी नहीं मान रहे बीजेपी विधायक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 2:26 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में एक के बाद एक भाजपा के बड़े नेता पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. इससे बीजेपी संगठन और सरकार दोनों ही थोड़ा असहज हो जा रहे हैं. यही कारण है कि बीते दिनों खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने पार्टी के विधायकों और नेताओं को हिदायत देनी पड़ी थी कि किसी भी मसले को सार्वजनिक रूप से न उछालें. संगठन से जुड़ी समस्या को उनके और सरकार से जुड़े मसलों को सीएम धामी के सामने रखें. लगता है कि विधायकों पर प्रदेश अध्यक्ष की हिदायत का कोई असर नहीं पड़ा. तभी तो बीजेपी के विधायक और नेता थाने के सामने धरना देने को मजबूर हो रहे हैं.

आखिर क्यों बीजेपी के विधायक और नेता आज कल अपनी ही सरकार में सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं? विधायकों पर जनता का दबाव है या फिर कुछ और इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं. यह सवाल इसीलिए खड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सख्ती के बाद भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत ने हल्द्वानी कोतवाली के बाहर धरना दिया था.

विधायक बंशीधर भगत ने जहां पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया था तो वहीं क्षेत्र में फैल रहे नशे का मुद्दा भी उठाया था. इसीलिए फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी विधायक अपनी सरकार में सिस्टम से खुश नहीं हैं, या फिर वो इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें धरना देकर अपनी बात मनवानी पड़ रही है.

विधायक बंशीधर भगत का अकेला ऐसा मामला नहीं है. इससे पहले विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे. बीते दिनों गदरपुर से विधायक अरविंद पांडेय ने भी अपने क्षेत्र में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था. इस मामले में तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक अरविंद पांडेय को तलब भी किया था.

वहीं पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बीते दिनों अपनी ही सरकार के दर्जाधारी राज्यमंत्री को लपेटा था. सभी विधायकों और नेताओं में एक बात कॉमन दिखी है कि वो पहले तो सभी ने सड़कों पर उतरकर सिस्टम की पोल खोली और फिर जब मामला बिगड़ता हुआ दिखा तो पीछे हटने में भी देरी नहीं की. यानी मीडिया के आगे ऐसा बयान दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो.

अपनी ही पार्टी के विधायकों के रवैये पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में विधायक को दोबारा चुनाव में जाना है, जिसके लिए ज्यादा समय नहीं है. कई बार जन दवाब में विधायक या नेताओं को इसी तरह से सक्रिय होना पड़ता है. क्योंकि विधायकों ने जो दावे जनता से किए थे, वो उन्हें पूरे करने होते हैं तो इस कारण कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं.

हालांकि देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी अपने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. उनका कहना है कि हर विधायक का अपना-अपना काम करने का तरीका है, जो विधायक पूरे पांच साल एक्टिव रहेगा, उसे आखिरी साल में ज्यादा एक्टिव रहने या फिर खुद को ज्यादा एक्टिव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

वहीं इन दिनों जिस तरह के बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के कामों से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, उससे कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमला करने के मौका मिल गया है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गरिमा दसौनी का कहना है कि बीजेपी ने इस तरह का माहौल उन्होंने अभी तक नहीं देखा है. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर राज्य मंत्री और विधायकों के बयान से लगता है कि वो सरकार और अपने प्रदेश नेतृत्व से खुश नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद विधायक मुन्ना चौहान, अरविंद पांडे सभी ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे पता चलता है कि बीजेपी ने बीते चार सालों में कुछ नहीं किया.

