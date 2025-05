ETV Bharat / state

सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी का मामला, रामपुर कोर्ट ने एसआईटी को 2 जून को तलब किया - RAMPUR MP MLA COURT SUMMONED SIT

सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी का मामला ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 26, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:14 PM IST 2 Min Read

रामपुर: तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री पुत्र प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामसिंह लोधी और पूर्व महासचिव हर्ष गुप्ता ने केस दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई सोमवार को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई. जानकारी देते अधिवक्ता राम सिंह लोधी (Video Credit- ETV Bharat)

अदालत ने एसआईटी से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी. रिपोर्ट सबमिट न होने के कारण अदालत ने एसआईटी ने 2 जून को तलब किया है. सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी का मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण व खेल मंत्री यूएन स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी. वहीं कर्नाटक सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने स्टालिन के भाषण का समर्थन किया था. दोनों मंत्रियों के खिलाफ रामपुर के कोतवाली सिविल लाइंस में सनातन के अपमान को लेकर रामपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह लोधी ने 5 सितंबर 2023 को दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन एसआईटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर रही थी. इसे लेकर सोमवार को कोर्ट ने नाराजगी जतायी और 2 जून 2025 को एसआईटी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया. बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता राम सिंह लोधी ने कहा कि अदालत ने 2 जून को एसआईटी को एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर होकर रिपोर्ट देने को कहा है. ये भी पढ़ें- लखनऊ में परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी; मेल में लिखा-पाक जिंदाबाद, 4 बम फटेंगे

