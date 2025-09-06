ETV Bharat / state

जींद पहुंचे डिप्टी स्पीकर ने लिया जलभराव का जायजा, खेतों में उतरकर देखा हाल, कृष्ण मिड्डा ने किसानों को मुआवजे का दिया आश्वासन

हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्डा जींद पहुंचे. यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और किसानों को मुआवजे का आश्वसन दिया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 10:26 AM IST

जींद: पहाड़ी राज्यों और हरियाणा में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है. मैदानी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मच गया. किसानों की फसलें तबाह हो गई. घरों में पानी घुस गया. स्कूल जलमग्न हो गए और अस्पतालों में भी पानी भर गया. कई दिनों तक स्कूल बंद के निर्देश दिए गए. बच्चों की पढ़ाई, किसानों की फसलें, पशु सभी को भारी नुकसान हो गया है. इस बीच हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्डा जींद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि "प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है. लगातार खेतों में जलभराव की निकासी का काम किया जा रहा है".

"किसानों को मुआवजा देगी सरकार": कृष्ण मिड्डा ने कहा कि "किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. जिन क्षेत्रों में जलभराव के कारण फसल खराब हुई है, उन क्षेत्रों को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी". बता दें कि कृष्ण मिड्ढा शुक्रवार को जुलाना उपमंडल के गांव निडाना, शामलो कलां, बख्ताखेड़ा, झमौला तथा मालवी का दौरा करने के दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे.

"बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा": वहीं, मिड्डा ने अधिकारियों को निर्देश दिए की "जल निकासी के काम को निरंतर गति प्रदान करते हुए पूरा करें. ताकि किसानों और ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. सरकार पूरी तरह से किसानों और ग्रामीणों के साथ खड़ी है. जिन क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है, वहां ज्यादा नुकसान न हो इसको लेकर प्रशासन लगातार निकासी करवा रहा है. जहां पर नुकसान नहीं हुआ है, उसे बचाए रखने के लिए काम किया जा रहा है. बरसात रुकने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है. नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित फसलों का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा".

FLOOD AFFECTED CROPS IN JINDKRISHNA MIDDA IN JINDजींद में कृष्ण मिड्डाखेतों में जलभरावDEPUTY SPEAKER KRISHNA MIDDA

