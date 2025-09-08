ETV Bharat / state

कहां गया करही गांव का उपसरपंच, हत्या के जुर्म में 9 आरोपी हिरासत में, शव का नहीं मिला सुराग

एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार लापता सरपंच की तलाश कर रही है.

DEPUTY SARPANCH MISSING
शव का नहीं मिला सुराग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा: बिर्रा थाना क्षेत्र और सक्ती जिला के ग्राम पंचायत करही के उपसरपंच महेंद्र बघेल 6 सितम्बर से गायब है. गांव के उप सरपंच की रहस्यमय तरीके से लापता होने की सूचना परिजनों और ग्रामीणों ने बिर्रा पुलिस को दी. उपसरपंच की गुमशुदगी से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीण चाहते हैं कि उनके लापता उपसरपंच की तलाश जल्द से जल्द पूरी करे.

कहां गया करही गांव का उपसरपंच: पुलिस ने सरपंच पति के साथ गांव के 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की, जिसमें सभी आरोपियों ने एक राय होकर उप सरपंच की हत्या करना स्वीकार किया है. आरोपियों ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि हत्या के बाद लाश को रात में ही महानदी में बहाने की जानकारी दी. पुलिस और एसडीआरएफ टीम, ड्रोन महानदी में लाश की तलाश कर रही है.

सक्ती जिले में आता है गांव:
वैसे तो करही गांव सक्ति जिले में आता है लेकिन जांजगीर चाम्पा जिला के बिर्रा थाना के अंतर्गत करही गांव है. ग्राम करही के उपसरपंच महेंद्र बघेल 6 सितंबर की रात करीब 10 बजे से घर से लापता हैं. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला तो इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

हत्या कर नदी में बहाया शव: ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि उपसरपंच की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया है. इस संदेह के चलते पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस की टीम नदी में भी तलाश अभियान चला रही है.

ग्राम पंचायत करही: बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करही के उपसरपंच महेंद्र बघेल 6 सितबर की रात से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए. इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों में गांव के सरपंच पति सहित अन्य लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या करना स्वीकार किया. देर रात सरपंच के घर से निकलने के बाद उपसरपंच को शराब पिलाने के बहाने गांव के स्कूल परिसर में ले गए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को नदी मे फेंक दिया.

आरोपियों के बयान के आधार पर बिर्रा पुलिस ने शव की तलाश शुरू कर दी है. करही गांव से लेकर महानदी के अंतिम छोर तक ड्रोन और एसडीआरएफ के माध्यम से तलाश कर रही है. अगर शव नहीं मिलने के स्थिति में कानूनी सलाह लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है: उमेश कुमार कश्यप, एडिशनल एसपी

महानदी के तट पर मिली बाइक: उप सरपंच महेन्द्र बघेल के लापता होने के मामले में पुलिस को 9 आरोपी मिल गए हैं. लेकिन अभी तक लापता महेन्द्र बघेल का शव बरामद नहीं हुआ. महानदी के तट पर एक बाइक मिली है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम दोनों मिलकर महानदी में शव की तलाश कर रही है. शव नहीं मिलने की स्थिति में आरोपियों को कैसे सजा दिलाई जाए इसकी भी विधिक राय ली जा रही है.

