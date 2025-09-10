रामनगर की रामलीला में अनोखी अदाकारी, जब 'शूर्पणखा' ने पकड़ा बाघ का शिकारी!
40 साल से रामनगर की रामलीला में अभिनय कर रहे हैं डिप्टी रेंजर इंदरलाल, वन सुरक्षा में काम आई अभिनय कला
Published : September 10, 2025 at 9:54 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 10:10 AM IST
रामनगर: दशहरा आने वाला है. इन दिनों उत्तराखंड में जगह-जगह रामलीला का मंचन हो रहा है. रामनगर में भी रामलीला चल रही है. रामनगर के भवानीगंज की रामलीला 52वें वर्ष में प्रवेश कर गई है. रामलीला के सातवें दिन शूर्पणखा नासिका छेदन का मंचन देखने अपार जन समूह उमड़ा. राम, लक्ष्मण, रावण और शूर्पणखा के पात्रों का अभिनय करने वाले कलाकारों ने दर्शकों को अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर दिया. इस दौरान शूर्पणखा का अभिनय कर रहे पात्र ने एक शिकारी को पकड़ने का अनोखा किस्सा सुनाया.
डिप्टी रेंजर निभाते हैं शूर्पणखा का रोल: रामनगर की रामलीला में शूर्पणखा का पात्र निभा रहे वन विभाग के डिप्टी रेंजर इंदरलाल पिछले 40 साल से अभिनय कर रहे हैं. 25 साल से वो शूर्पणखा का रोल कर रहे हैं. उन्होंने अपनी अभिनय कला से बाघ के एक शिकारी को पकड़ने की रोचक कहानी सुनाई. इंदरलाल ने 10 वर्ष पूर्व अपनी इसी अभिनय कला का उपयोग करते हुए एक फरार पोचर को पकड़कर वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया.
अभिनय कला से शिकारी को पकड़ा: इंदरलाल बताते हैं शूर्पणखा के पात्र का मंचन करना आसान नहीं है. इसमें लड़की की आवाज निकालनी होती है. यह कला मैंने दशकों के अभ्यास से निखारी है. इसी कला का उपयोग करके मैंने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया. दरअसल यह पूरा मामला तभी प्रकाश में आया जब इंदरलाल ने वन विभाग की गिरफ्त से लंबे समय से फरार चल रहे एक बाघ का शिकार करने वाले पोचर को पकड़ने की योजना बनाई. उन्होंने पोचर को लड़की की आवाज में कॉल किया और कहा-
हेलो, आप कहां हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूं. पोचर जब मिलने के लिए पहुंचा तो वन विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया. इंदरलाल ने बताया यह 10 वर्ष पूर्व की घटना है. इसमें पूरी योजना मेरे व्यक्तिगत अनुभव और रामलीला मंचन से मिली कला का नतीजा थी. मंच पर एक महिला पात्र की भूमिका निभाते-निभाते मैंने लड़की की आवाज निकालने में महारत हासिल की. इसी हुनर से मुझे फरार पोचर की पहचान करने और उसे पकड़ने में 10 वर्ष पूर्व मदद मिली थी.
-इंदरलाल, शूर्पणखा का रोल करने वाले डिप्टी रेंजर-
महिला की आवाज निकालकर किया फोन: इंदरलाल ने बताया कि यह शिकारी काफी समय से वन विभाग की गिरफ्त से बच रहा था और बन्नाखेड़ा रेंज में सक्रिय था. मैंने उसकी गिरफ्तारी कर वन्यजीव सुरक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की. इंदरलाल का यह बहुआयामी योगदान सिर्फ वन्यजीव सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा. उन्हें इस कला और सेवा के लिए 10 वर्ष पूर्व वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है.
रामनगर की रामलीला ने 52वें वर्ष में किया प्रवेश: आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के सचिव और आयोजक राजीव अग्रवाल कहते हैं कि-
हमारी समिति पिछले 52 वर्षों से रामलीला का आयोजन कर रही है. यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा है, बल्कि समाज को नैतिकता और संस्कृति के प्रति जागरूक करने का भी माध्यम है. हल्द्वानी, कालाढूंगी, पिरूमदारा, काशीपुर, ढिकुली सहित आसपास के क्षेत्र से लोग इसे देखने आते हैं.
-राजीव अग्रवाल, रामलीला आयोजक-
रामलीला के पत्रों ने अभिनय से मन मोहा: इस बार भी आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के तत्वाधान में देर रात रंगमंच पर सातवीं संध्या का भव्य आयोजन हुआ. कलाकारों ने लक्ष्मण-शूर्पणखा प्रसंग का शानदार मंचन किया. इस प्रसंग में रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी जाकर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साथ दुर्व्यवहार करती हैं. लक्ष्मण उसके गलत आचरण का जवाब देते हुए उसकी नाक काट देते हैं. इस प्रस्तुति ने न केवल दर्शकों को रामायण के गूढ़ संदेश से अवगत कराया, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की अहमियत को भी उजागर किया.
लक्ष्मण बने मयंक ने बताया रामलीला जैसे आयोजन की जरूरत: वहीं मयंक रावत जो पिछले 15 वर्षों से लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं, कहते हैं-
आज की युवा पीढ़ी धीरे-धीरे अपनी संस्कृति से कटती जा रही है. ऐसे आयोजन ही संस्कृति को बचाने में सहायक होते हैं. रामलीला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है. आने वाली पीढ़ी को भी इसमें आगे आना चाहिए ताकि यह परंपरा सदैव बनी रहे.
-मयंक रावत, लक्ष्मण के पात्र-
